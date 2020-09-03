Удвоить объём инвестиций планируют в Карагандинской области к 2025 году

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Экономика Карагандинской области получит новый импульс развития с учётом задач, поставленных Главой государства в ежегодном Послании народу Казахстана. В регионе реализуется 44 крупных инвестиционных проекта с созданием 13 тысяч рабочих мест. В сфере малого и среднего бизнеса в этом году поддержку уже получили 1 700 проектов предпринимательства. В будущем область может стать центром высокотехнологичных, наукоёмких производств и технических услуг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

В области разработают план по реализации Послания Главы государства. Будет выработана региональная стратегия по каждому направлению. О потенциальных точках роста рассказал аким области Женис Касымбек на заседании актива.

«В своём Послании «Казахстан в новой реальности: время действий» Глава государства поставил перед нами, местными исполнительными органами, ряд конкретных задач. Мы должны обеспечить качественное исполнение поручений Президента, - сказал Женис Касымбек. - Необходимо перестроить подходы к территориальному и пространственному развитию региона с учётом наших конкурентных преимуществ. Наша область традиционно обладает высоким научным и технологичным потенциалом. Есть все предпосылки стать центром высокотехнологичных, наукоёмких производств и технических услуг».

Одним из приоритетов является развитие обрабатывающей промышленности. В этой сфере активизируют поиск инновационных и экспортоориентированных проектов.

К 2025 году планируется увеличить объём инвестиций до 1,4 трлн тенге - это в два раза больше по сравнению с 2020 годом. В этом году будет запущено 12 проектов на 203 млрд тенге с созданием 2 500 рабочих мест.

Аким области рассказал о планах создания IT-хаба «Терриконовая долина». В регионе хотят разрабатывать собственные IT-продукты. Заявлено, что акселерацию в хабе пройдут более 300 компаний, и к 2025 году в области сообщество IT-специалистов достигнет 10 тысяч человек.

Будет усилена поддержка малого и среднего бизнеса. Только в этом году 4 500 предпринимателей получат финансовую и нефинансовую помощь. Уже по всем программам профинансировано 1 700 проектов. Благодаря принятым антикризисным мерам более 30 тысяч предпринимателей получили отсрочки по налогам, кредитам банков и арендной плате.

В регионе продолжится улучшение автодорог по программе «Нұрлы жол». Уже в следующем году должна начаться реконструкция дороги Кызылорда - Жезказган. Запланированы капитальные ремонты на республиканских трассах в четырёх направлениях.

Благодаря цифровой революции карагандинцы скоро избавятся ещё от 30 бумажных справок. Сегодня в электронном формате оказывается 143 государственные услуги - это 83%.

Идёт сокращение государственного аппарата. В этом году штатная численность сократится на 359 единиц, в 2021-м - на 538.

Большие планы в образовании и здравоохранении. В области увеличится подготовка врачей общей практики. Будут помогать бездетным семьям. Изучат возможности создания областного центра ЭКО.