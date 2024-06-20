К 2029 году рост национальной экономики должен составить 450 млрд долларов. Такую задачу перед Правительством Глава государства Касым-Жомарт Токаев поставил в феврале этого года. Экономический обозреватель Юрий Масанов уверен в реальности удвоения ВВП при условии проведения структурных реформ и привлечения иностранных инвестиций, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Лично я думаю, что при отсутствии каких-либо новых глобальных изменений в мировой экономике, по типу пандемии коронавирусной инфекции, удвоить ВВП до 450 млрд долларов вполне реально. Да, это нетривиальная задача для госаппарата, но и не «взятая из воздуха». Очевидно, что такое поручение было основано на уже имевшихся на тот момент прогнозах, которые по итогу немного нарастили с учетом имеющегося потенциала, — считает Масанов.

Главное, что нужно сделать для достижения поставленной цели, по мнению эксперта, — наконец провести структурные реформы в экономике, которые долгое время откладывались. Эти реформы должны обеспечить среднегодовой рост ВВП как минимум в 6%, нужный для удвоения экономики к 2029 году.

Масанов напомнил, что в прошлом ВВП уже показывал и более значительный прирост, но в основном это было достигнуто за счет роста цен на сырье, которое Казахстан экспортирует.

— Теперь же нам нужно завершить строительство прочного промышленного каркаса и обеспечить устойчивый рост экономики — за счет роста частного предпринимательства, обрабатывающей промышленности и сектора услуг. Экономика должна стать сложнее с технологической точки зрения, и это вполне реально даже на горизонте пяти лет, но важны условия, — подчеркнул он.

Именно поэтому, по словам Масанова, активно идет работа над новым Налоговым кодексом, который должен простимулировать бизнес расти количественно и качественно, перестать дробиться и дать бюджету больше налоговых поступлений.

— Именно поэтому создан инвестиционный штаб при правительстве, члены которого несут персональную ответственность за проблемы с реализацией крупных инвестиционных проектов. И собственно поэтому Казахстан активно привлекает иностранные инвестиции из самых разных экономик, чтобы строить новые промышленные и инфраструктурные проекты, — отмечает Юрий Масанов.

Помимо этого, эксперт также напомнил о не так давно подписанном Президентом указе по либерализации экономики.