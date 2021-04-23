Удушающий прием: мужчина совершил нападение на продавца магазина в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Мужчина применил к продавцу магазина удушающий прием, после чего совершил несколько ударов по голове потерпевшей. Подозреваемого задержали. Он дал признательные показания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

В Сети появилось видео нападения на продавца продуктового магазина в 13 микрорайоне Актау.

Камерам наружного видеонаблюдения удалось запечатлеть, как мужчина заходит в магазин, затем проходит за прилавок, хватает продавца за руку и совершает удушающий прием. Женщина потеряла сознание, после чего мужчина нанес ей удары ногой по голове.

В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что нападение было совершено 22 апреля в 03:07 ночи. Подозреваемого удалось задержать по горячим следам.

«На пульт дежурного «102» поступил вызов о том, что неустановленное лицо, применив насилие в отношении продавца магазина, совершило разбойное нападение, похитило денежные средства и сотовые телефоны. Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания согласно статье 128 Уголовно-процессуального Кодекса Республики Казахстан. Он дал признательные показания. Проводится досудебное расследование», - сообщили в пресс-службе ведомства.

В полиции сообщили, что продавец, на которую было совершено нападение, осталась жива.