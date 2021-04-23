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    03:11, 23 Апрель 2021 | GMT +6

    Удушающий прием: мужчина совершил нападение на продавца магазина в Актау

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    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Мужчина применил к продавцу магазина удушающий прием, после чего совершил несколько ударов по голове потерпевшей. Подозреваемого задержали. Он дал признательные показания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

    В Сети появилось видео нападения на продавца продуктового магазина в 13 микрорайоне Актау.

    Камерам наружного видеонаблюдения удалось запечатлеть, как мужчина заходит в магазин, затем проходит за прилавок, хватает продавца за руку и совершает удушающий прием. Женщина потеряла сознание, после чего мужчина нанес ей удары ногой по голове.

    В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что нападение было совершено 22 апреля в 03:07 ночи. Подозреваемого удалось задержать по горячим следам.

    «На пульт дежурного «102» поступил вызов о том, что неустановленное лицо, применив насилие в отношении продавца магазина, совершило разбойное нападение, похитило денежные средства и сотовые телефоны. Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания согласно статье 128 Уголовно-процессуального Кодекса Республики Казахстан. Он дал признательные показания. Проводится досудебное расследование», - сообщили в пресс-службе ведомства.

    В полиции сообщили, что продавец, на которую было совершено нападение, осталась жива.


    Теги:
    Борьба с преступностью Общество Правоохранительные органы Мангистауская область
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