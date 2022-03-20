Удовлетворены ли жители столицы работой общественного транспорта - соцопрос

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Проект легкорельсового транспорта (ЛРТ) все еще в разработке, поэтому единственным удобным общественным транспортом для столичных жителей являются автобусы. В ходе очередного блиц-опроса корреспонденты МИА «Казинформ» поинтересовались, удовлетворены ли жители столицы работой общественного транспорта.

Динара:

- Не на 100%. Есть некоторые автобусы, которые долго ждешь. Допустим, в прошлый раз 40 минут ждала автобус № 30. Живу в Лесозаводе. Именно этот автобус доезжает до нужной мне остановки. Из-за того, что долго ждем автобусы, приходится делать пересадку. Мне кажется, нужно увеличить количество автобусов, потому что людей много. В часы-пики невозможно заходить.

Райхан:

-Меня не устраивает работа общественного транспорта. В последнее время очень мало на линии (автобуса - ред.) № 37. Многие ездят до Косшы и Лесной Поляны. Поэтому хочется, чтобы запускали большие вместительные автобусы. Постоянно звоню в 109, думаю, они меня уже запомнили. А в целом все устраивает. Допустим, 10-ый автобус подъезжает через каждые 10 минут.

Фарида:

-Согласна с тем, что автобусные развязки хорошие. Только есть вопрос касательно графика некоторых автобусов. Например, 37-ой автобус заканчивает работу по графику в 22:00. А ведь многие люди только в это время выходят с работы. Даже если возьмем сотрудников торговых домов. Я не думаю, что многие ездят на собственном транспорте. Мне не нравится, что после 22:00 часов сложно сесть на автобус и добраться до дома. Поэтому часто приходится вызывать такси. Я работаю в Назарбаев интеллектуальной школе. Мой график работы с 16:00 до 22:00 часов. После работы очень сложно добраться домой, не всегда успеваешь на свой автобус. Тогда приходится доезжать до Asia Park, здесь ловить такси и добираться до дома. Это, естественно, бьет по тонкому карману. А в основном сейчас много чистых новых автобусов. Есть свои плюсы и минусы. Думаю, что с годами наши автобусные развязки становятся все лучше и лучше.

Дана:

-Да, удовлетворена работой общественного транспорта. Оцениваю «хорошо», но не «отлично». Автобусы сейчас не опаздывают, вовремя приезжают. Что касается того, что можно улучшить в работе автобусов, хочется, чтобы численность людей была равномерной. Также нужно запускать больше автобусов в час-пик, чтобы не было заполненности.

Эльмира:

- По Турану нужно больше запускать автобус № 40. Утром людей очень много. В том районе строятся больше жилых комплексов, уже ключи выдали, поэтому нужно запустить больше автобусов. А в целом тепло и чисто. Остальное все устраивает.

Касымхан:

-Удовлетворен работой общественного транспорта. Жду автобус № 51, он часто ходит. Пусть главное будет больше автобусов, никаких жалоб нет.

Житель столицы (пожелал остаться анонимом):

- В целом меня устраивает работа общественного транспорта. Все нормально, даже не знаю, что можно улучшить. Люди вмещаются, никого не оставляют. Такой проблемы, как раньше, нет. Как пенсионер каждый день пользуюсь автобусами. Для нас есть льготы.

Шолпан, студентка:

- Некоторые автобусы приходится долго ждать, например, № 37. В основном автобусы теплые. Думаю, что нужно запускать на линии больше автобусов. Также на правом берегу курсируют много старых автобусов. Их тоже нужно заменить на новые.

Жанат:

- Я не местный. Приехал из Караганды. Вот потихоньку привыкаю к городу. Жду 46-ой автобус, но на табло не видно, когда он приедет. У нас в Караганде хочется, чтобы автобусы подольше ездили. Автобусы ходят до 21:00 вечера, однако зимой приходится долго ждать. Поэтому хочется, чтобы работу автобусов продлили до 23:00 часов.

Майра:

- В принципе, автобусы нормально ездят. Сейчас жду 303-ий. Иногда бывает, что два автобуса подъезжают друг за другом, а порой приходится долго ждать, около 20 минут. Вечером, в основном в 19:00 вечера, очень много людей с работы выходят. В такие моменты автобус битком набивается. У меня уже перестал работать AstraBus. Поэтому намного сложнее проработать свой маршрут. Хочется, чтобы увеличили количество автобусов и сократили интервал, чтобы мы ждали не 20 минут, а чуть меньше.

Жанара:

-Я живу в пригороде. Езжу только на одном автобусе. В принципе, все нормально. Только в час-пик людей очень много, даже не влезаем в автобусы. В целом все хорошо: тепло и и чисто. Единственное – мало маршрутов именно в направлении Косшы. Старые автобусы не попадаются. В час-пик хочется увеличить больше автобусов до пригородов. Люди сидят на остановке Asia Park. Подъезжает забитый автобус, даже не влезешь. А следующий автобус нужно ждать 20 минут.