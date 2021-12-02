Удовлетворены ли казахстанцы своей семейной жизнью - исследование

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 73,8 % казахстанцев полностью удовлетворены своей семейной жизнью. Такие данные привела руководитель Центра по изучению института семьи Казахстанского института общественного развития «Рухани жаңғыру» (КИОР) Айгуль Ракишева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказала Айгуль Ракишева в ходе круглого стола, прошедшего в Нур-Султане, семья является важнейшим социальным институтом, в рамках которого осуществляется модернизация общественного сознания и сохранение культурного кода нации.

«Как показывают исследования, 73,8 % казахстанцев полностью удовлетворены своей семейной жизнью. 74,2% респондентов отмечают, что внутри семьи у них отношения очень хорошие, они любят и уважают друг друга», - сказала Айгуль Ракишева.

Современная семья, по словам эксперта, переживает некий процесс трансформации в условиях глобализации, который отражается в подражании нынешнего поколения западной модели жизни. К примеру, сегодня изменился состав семьи, увеличился возраст вступления в брак среди молодых казахстанцев, растет число гражданских браков, растет число монородительских семей, не торопящихся вступать в брак, происходит разрыв эмоциональной связи родителей с детьми, так как гаджеты заменили это общение.

«Пандемия коронавируса - COVID-19 и последовавшие меры стали настоящим испытанием для казахстанцев. С одной стороны, пандемия стала катализатором проблем в семейных отношениях, а с другой стороны, заставила нас пересмотреть ценность семьи и брака. Среди положительных факторов, влияющих на укрепление семейных отношений в период пандемии, можно отметить осознание ценности близких, появилась возможность уделять больше времени родным, возможность проведения совместного семейного досуга, заняться самообразованием и трансформировать мышление», - отмечает А. Ракишева.

Как показывают исследования Института, большинство казахстанских семей смогли пережить пандемию без серьезных последствий для взаимоотношений, Каждая третья семья извлекла положительный опыт, улучшила взаимоотношения в семье. В каждой десятой семье стало меньше ссор и обид, в каждой пятой семье начали лучше понимать друг друга и стали более сплоченными.

«Среди отрицательных факторов, влияющих на ухудшение семейных отношений в период пандемии, можно отметить активизацию скрытых семейных кризисов, семейные конфликты, насилие в семье, отсутствие полноценного общения с родственниками, повышение тревожности, ощущение страха, неопределенности в будущем, потерю дохода, ухудшение социально-экономического состояния семей. С негативными последствиями столкнулись в общей сложности 6% опрошенных семей, некоторые из них оказались на грани развода», - привела данные Айгуль Ракишева.

Как считает руководитель Центра по изучению института семьи, несмотря на имеющиеся проблемы, именно в семье формируются основа процесса создания нравственности и гуманизма человека. Семья - это главная опора и основной источник воспитания. Она должна подготовить молодое поколение к самостоятельной взрослой жизни и развить способности к экономической и интеллектуальной деятельности.

«По результатам исследований Казахстанского института общественного развития «Рухани жаңғыру», в 2021 году казахстанские родители в первую очередь прививают своим детям такие ценности, как: уважение к старшим - 61,3%, трудолюбие - 61%, самоуважение - 43%. Казахстанцы также стараются воспитывать в своих детях справедливость, патриотизм, добропорядочность, ответственность, умение жить по средствам, адаптироваться в сложных ситуациях», - проинформировала А. Ракишева.