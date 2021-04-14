Удостоверения вручили помощникам полиции в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанае состоялась церемония вручения удостоверений общественным помощникам полиции, передала корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

В управлении полиции города Костаная состоялась церемония вручения служебных удостоверений 10 волонтерам и 6 общественным помощникам полиции. Удостоверения вручил начальник местной полицейской службы города, подполковник Марат Сахратов.

«На сегодня в управлении полиции города Костаная зарегистрировано три поисково-спасательных отряда: «Дос», «Регион-10», «Барс«. Их основным направлением является поиск без вести пропавших лиц при тесном взаимодействии с правоохранительными органами», - сказал М. Сахратов.

Также сотрудниками полиции на постоянной основе общественные помощники привлекаются к совместному патрулированию мест массового пребывания граждан. Все они принимают активное участие в выявлении и пресечении мелких правонарушений, относящихся к принципу «нулевой нетерпимости».

По словам начальника местной полицейской службы Марата Сахратова, с начала года волонтерами было найдено 13 без вести пропавших людей.

«Я считаю это своей гражданской позицией – помогать, поддерживать порядок там, где я живу. Наш отряд активно ведет мероприятия по розыску без вести пропавших, а также помогает нуждающимся. Важно, что звание волонтер полиции дает возможность и дальнейшего трудоустройства, ведь мы фактически уже освоили азы этой профессии», - отметила волонтер отряда «ДОС» Екатерина Слесаренко.

В целях модернизации совместной работы с общественными формированиями и неправительственными организациями, а также для вовлечения большей части общественности к оказанию содействия полиции в дальнейшем, вносятся предложения о поощрении общественных помощников, активно принимающих участие в совместной работе по профилактике правонарушений.