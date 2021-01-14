Удостоверения и нагрудные знаки получили депутаты Мажилиса VII созыва

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Центральная избирательная комиссия РК зарегистрировала избранных депутатов Мажилиса Парламента VII созыва. Депутатам были вручены удостоверения и нагрудные знаки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Центральная избирательная комиссия РК предлагает принять постановление о регистрации депутатов Мажилиса Парламента седьмого созыва», - сказал председатель ЦИК Берик Имашев на заседании ЦИК РК.

Берик Имашев отметил, что в соответствии с КЗ РК «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов», полномочия депутата Парламента начинаются с момента его регистрации в качестве депутата Парламента Центральной избирательной комиссией.

«В соответствии с Конституционным законом «О выборах в Республике Казахстан» Центральная избирательная комиссия производит регистрацию избранных депутатов Парламента. Центризбирком вручает каждому депутату удостоверение и нагрудный знак установленного образца», - сообщила член Центризбиркома Анастасия Щегорцова.

В ходе заседания было принято Постановление «О регистрации депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан седьмого созыва», в соответствии с которым зарегистрировано 107 депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII-го созыва. Из них:

- по партийному списку партии «Nur Otan» - 76 депутатов;

- Демократическая партия Казахстана «Ак жол» - 12 депутатов,

- Народная партии Казахстана – 10 депутатов;

- избранные Ассамблеей народа Казахстана - 9 депутатов.

Председатель Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан Берик Имашев вручил удостоверения и нагрудные знаки зарегистрированным депутатам.

Напомним, по итогам выборов партия «Nur Otan» набрала 71,09% голосов; партия «Ак жол» – 10,95%; Народная партия Казахстана – 9,10%.











