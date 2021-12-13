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Удочеренные американцами уроженцы Узбекистана ищут биологических родителей

13 Декабря 2021 11:16
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Удочеренные американцами уроженцы Узбекистана ищут биологических родителей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Удочеренные американцами родные сестры ищут биологических родителей в Узбекистане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Об этом корреспонденту агентства рассказала их сводная сестра Элизабет Азиз.

«Я не из Узбекистана, однако мои сводные сестры родом из этой страны. Они ищут своих родных сестер либо семью. Мои сестры: Шарофова Умида Минаваркызы родилась 3 июля 2000 года и Дарханова Фарзонабону Минаваркызы родилась 9 декабря 2003 года. Они обе из Ташкентской области. Это был их адрес проживания: квартира 66, микрорайон № 1, город Чирчик в Ташкентской области. Они находились в тяжелом положении в Узбекистане и были из очень бедной семьи. Они не жили в детском доме, но их биологические родители разрешили их удочерить», - рассказала девушка.

Маму Умиды и Фарзонабону зовут Шарапова Саодат Тулькуновна, отца – Шарапов Минавар Дарханович. Девочек с согласия родителей удочерили в 2007 году.

«Нам известно, что у них было несколько сестер, все девочки. Фарзонабону являлась самой младшей из дочерей, остальным было около 6-19 лет. К сожалению, в документах не упоминаются другие имена и данные сестер. Это вся информация, которой мы располагаем. Любая помощь будет полезной для нас!» - обратилась Элизабет Азиз.

Напомним, что Элизабет Азиз родом из Казахстана. Девочку удочерила американская семья. Сейчас она проживает в США. Элизабет смогла найти биологическую маму, теперь она в поисках биологического отца – Жаслана Тлеуова.



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#Узбекистан   #США   #Общество  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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