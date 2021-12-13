Удочеренные американцами уроженцы Узбекистана ищут биологических родителей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Удочеренные американцами родные сестры ищут биологических родителей в Узбекистане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом корреспонденту агентства рассказала их сводная сестра Элизабет Азиз.

«Я не из Узбекистана, однако мои сводные сестры родом из этой страны. Они ищут своих родных сестер либо семью. Мои сестры: Шарофова Умида Минаваркызы родилась 3 июля 2000 года и Дарханова Фарзонабону Минаваркызы родилась 9 декабря 2003 года. Они обе из Ташкентской области. Это был их адрес проживания: квартира 66, микрорайон № 1, город Чирчик в Ташкентской области. Они находились в тяжелом положении в Узбекистане и были из очень бедной семьи. Они не жили в детском доме, но их биологические родители разрешили их удочерить», - рассказала девушка.

Маму Умиды и Фарзонабону зовут Шарапова Саодат Тулькуновна, отца – Шарапов Минавар Дарханович. Девочек с согласия родителей удочерили в 2007 году.

«Нам известно, что у них было несколько сестер, все девочки. Фарзонабону являлась самой младшей из дочерей, остальным было около 6-19 лет. К сожалению, в документах не упоминаются другие имена и данные сестер. Это вся информация, которой мы располагаем. Любая помощь будет полезной для нас!» - обратилась Элизабет Азиз.

Напомним, что Элизабет Азиз родом из Казахстана. Девочку удочерила американская семья. Сейчас она проживает в США. Элизабет смогла найти биологическую маму, теперь она в поисках биологического отца – Жаслана Тлеуова.



