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15:19
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Удочеренная этническая казашка из США нашла свою биологическую маму
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Родившаяся в Семее этническая казашка Эйжа Бергер из США нашла свою биологическую маму, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Ранее сообщалось, что в паблике Kazakh American Association (Казахстанско-американской ассоциации) в Facebook девушка написала пост о том, что хотела бы найти своих биологических родителей.
Также в интервью с пользователем Талгатом Алмановым девушка рассказала о себе, и поделилась, почему она желает найти родных.
Позже стало известно, что девушке все-таки удалось найти маму.
«Я связалась со своей биологической матерью и мы очень счастливы! Всем спасибо за помощь, которую оказали!» - написала Эйжа Бергер к своему предыдущему посту.
Отметим, имя при рождении девушки - Салтанат. Как ее словам, биологическую маму зовут Куралай Ашкынова, а отца - Куат Ашкынов.
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