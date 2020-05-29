Удочеренная этническая казашка из США нашла свою биологическую маму

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Родившаяся в Семее этническая казашка Эйжа Бергер из США нашла свою биологическую маму, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее сообщалось, что в паблике Kazakh American Association (Казахстанско-американской ассоциации) в Facebook девушка написала пост о том, что хотела бы найти своих биологических родителей.

Также в интервью с пользователем Талгатом Алмановым девушка рассказала о себе, и поделилась, почему она желает найти родных.

Позже стало известно, что девушке все-таки удалось найти маму.

«Я связалась со своей биологической матерью и мы очень счастливы! Всем спасибо за помощь, которую оказали!» - написала Эйжа Бергер к своему предыдущему посту.

Отметим, имя при рождении девушки - Салтанат. Как ее словам, биологическую маму зовут Куралай Ашкынова, а отца - Куат Ашкынов.