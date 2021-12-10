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Удочеренная  американцами девушка ищет биологического отца в  Казахстане

10 Декабря 2021 11:55
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Удочеренная  американцами девушка ищет биологического отца в  Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Удочеренная американцами Элизабет Азиз ищет биологического отца в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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С просьбой помочь найти биологического отца в Казахстане Элизабет Азиз обратилась в редакцию. По словам девушки, она уже нашла свою биологическую маму, однако та не предоставила больше информации об отце, какую хотелось бы получить Элизабет.

Девушка рассказала, как ей удалось найти биологическую маму.

«Я увидела запрос в Instagram от дамы с таким же именем и написала ей», - сказала Элизабет Азиз.

Теперь она в поисках биологического отца.

«Как вы знаете, я нашла свою маму. Сейчас я пытаюсь найти моего биологического отца или его семью. Его имя на моих бумажных листах записано, как Жаслан Тлеуов. Я не уверена, что это его настоящее правильное имя. Я знаю, что он жил в Актобе в 2003 году. Знаю, что в то время ему было около 16-18 лет, и он ушел в армию после окончания средней школы. Мне сказали, что он скончался в результате аварии, но я не знаю, правда ли это на самом деле. Мне также сказали, что он был высоким и похож на русского. В детском доме также предполагали, что он может быть татарином. Это вся информация, которой я располагаю», - рассказала Элизабет Азиз корреспонденту агентства.

Сейчас девушка живет в США, ее удочерили.



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#Соотечественники   #США  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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