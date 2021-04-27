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Удержание безработицы и рост зарплаты: что даст нацпроект «Еңбек»

Автор:  
Акбота Кузекбай
27 Апреля 2021, 11:41
Удержание безработицы и рост зарплаты: что даст нацпроект «Еңбек»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов озвучил задачи национального проекта «Еңбек», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Серик Шапкенов напомнил, что с соответствии с поручением Главы государства ведомство переформатирует госпрограмму «Еңбек» в национальный проект с внедрением системы проектного управления.

Как рассказал министр, инструменты и задачи нацпроекта будут не просто актуализированы в соответствии с новой методологией, а будут внедрены совершенно новые механизмы и бизнес-процессы.

«По первой задаче - «развитие навыков и трудовых ресурсов» - акцент будет сделан на получение практических навыков под реальные потребности работодателя. Новаторским проектом станет запуск общенациональной платформы онлайн-обучения по востребованным навыкам на базе Электронной биржи труда. Ощутимо будет ожидать второе направление - повышение доходов населения через поддержку предпринимательских инициатив. Мы здесь планируем на базе биржи труда внедрить единое окно поддержки предпринимательских инициатив. Также отбор бизнес-проектов для кредитования грантовой поддержки в следующем году будет производиться с учетом мастер-планов. Третья задача заключается в адресной поддержке целевых групп населения. Мы планируем отдельную реализацию проектов по содействию занятости под их потребности», - рассказал министр во время заседания Правительства.

Ведомство, по словам главы Минтруда, будет проводить работу по переводу государственных услуг в сфере занятости в электронный формат. В рамках национального проекта будет продолжена инфраструктуры рынка труда.

«Принимаемые меры в рамках национального проекта в перспективе будет способствовать улучшению качества жизни населения и росту реальных денежных доходов на 27%, реальной заработной платы - до 304 тысячи тенге, созданию новых рабочих мест и снижению уровня безработицы. К концу 2021 года мы ожидаем удержание уровня безработицы в пределах 4,9%», - озвучил Серик Шапкенов.


Минтруда РК   Экономика   Занятость  
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