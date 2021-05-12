Уделить особое внимание стабилизации цен на продукты попросил акимов Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-министр РК Аскар Мамин попросил акимов уделить внимание стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Акимам регионов особое внимание уделить стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, необходимо обеспечить увеличение финансирования форвардных закупок продовольствия за счет местного бюджета до 10 млрд тенге и доведение финансирования по «оборотной схеме» до 50 млрд тенге», – поручил в ходе заседания Правительства премьер-министр.

«Для дальнейшего восстановления деловой активности и качественного развития необходимо проводить совместную работу над привлечением внутренних и внешних инвестиций, особенно в несырьевые отрасли. В нынешних условиях для Правительства данная задача остается одной из приоритетных», – сказал Аскар Мамин.

Также по словам главы Правительства, необходимо обеспечить дальнейшее развитие малого и среднего бизнеса, который является одним из важных факторов обеспечения устойчивости роста экономики.

«Основополагающим приоритетом этой работы должны стать обеспечение занятости и повышение реальных доходов населения. Поэтому поручаю главам регионов обеспечить эффективную реализацию задач, поставленных Главой государства, и достижение запланированных показателей социально-экономического развития страны», – заключил Аскар Мамин.

Ранее премьер-министр отметил, что во всех отраслях экономики отмечается восстановительная динамика .