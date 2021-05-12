Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Уделить особое внимание стабилизации цен на продукты попросил акимов Аскар Мамин

Автор:  
Акбота Кузекбай
12 Мая 2021, 10:40
Уделить особое внимание стабилизации цен на продукты попросил акимов Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-министр РК Аскар Мамин попросил акимов уделить внимание стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Акимам регионов особое внимание уделить стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, необходимо обеспечить увеличение финансирования форвардных закупок продовольствия за счет местного бюджета до 10 млрд тенге и доведение финансирования по «оборотной схеме» до 50 млрд тенге», – поручил в ходе заседания Правительства премьер-министр.

«Для дальнейшего восстановления деловой активности и качественного развития необходимо проводить совместную работу над привлечением внутренних и внешних инвестиций, особенно в несырьевые отрасли. В нынешних условиях для Правительства данная задача остается одной из приоритетных», – сказал Аскар Мамин.

Также по словам главы Правительства, необходимо обеспечить дальнейшее развитие малого и среднего бизнеса, который является одним из важных факторов обеспечения устойчивости роста экономики.

«Основополагающим приоритетом этой работы должны стать обеспечение занятости и повышение реальных доходов населения. Поэтому поручаю главам регионов обеспечить эффективную реализацию задач, поставленных Главой государства, и достижение запланированных показателей социально-экономического развития страны», – заключил Аскар Мамин.

Ранее премьер-министр отметил, что во всех отраслях экономики отмечается восстановительная динамика .


Премьер-министр РК   Экономика  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане