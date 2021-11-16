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Удельный вес заболевших КВИ среди невакцинированных почти 95% - Алексей Цой

16 Ноября 2021 09:44
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Удельный вес заболевших КВИ среди невакцинированных почти 95% - Алексей Цой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения Алексей Цой призвал невакцинированных граждан получить вакцину, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Анализ заболеваемости показал, что основная доля заболевших и больных с тяжелым течением КВИ приходится на невакцинированное население. Так, удельный вес заболевших невакцинированных к числу зарегистрированных больных КВИ с 1 февраля составляет почти 95%, тогда как вакцинированных граждан заболело лишь 5%. Аналогичная ситуация складывается и с количеством больных, находящихся на искусственной вентиляции легких, среди которых почти 96% приходится на невакцинированных», - сказал в ходе заседания Правительства министр здравоохранения Алексей Цой.

«Представленные данные еще раз наглядно демонстрируют эффективность вакцинации. В этой связи еще раз хочу обратиться к населению и призвать граждан, которые до настоящего времени еще не вакцинировались, принять правильное решение в пользу вакцинации. Это позволит нам всем сохранить не только свое здоровье, но и здоровье наших близких и коллег», - обратился министр.

Ранее сообщалось, что Правительством разработан проект постановления о возможности реализации вакцины Pfizer на коммерческом рынке для казахстанцев.



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Автор:

Акбота Кузекбай

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