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Удава выгуливали возле ТРЦ в Бишкеке

2 Июня 2020 21:25
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Удава выгуливали возле ТРЦ в Бишкеке

БИШКЕК. КАБАР – КАЗИНФОРМ – Удава выгуливали возле торгово-развлекательного центра «Космопарк» в городе Бишкеке (Кыргызстан), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

Накануне в соцсетях появилось видео, где возле торгово-развлекательного центра «Космопарк» жители Бишкека обнаружили змею.

Как сообщает пресс-служба столичной мэрии, змея там оказалась неслучайно, почтенную рептилию выгуливали сотрудники одного из мини-зоопарков экзотических животных.

«Как рассказал сотрудник зоопарка, это был императорский удав, он безопасен и не ядовит. В отличие от других видов змей и питонов, удавы совсем не агрессивны и не представляют опасности. В связи с эпидситуацией в городе организация закрыта на карантин, но животным жизненно необходимо пребывание на солнце, поэтому иногда их выгуливают под строгим присмотром», - говорится в сообщении.


Сотрудники Октябрьского акимиата убедительно разъяснили администрации зоопарка необходимость соблюдения порядка в общественных местах.

Видео: kabar.kg


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Ключевые слова: Происшествия, Экология, Кыргызстан,
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