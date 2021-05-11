«Ударная» доза: итальянка получила шесть доз вакцины от COVID-19

РИМ. КАЗИНФОРМ - 23-летняя итальянка, которая получила шесть доз вакцины Pfizer BioNTech от коронавируса по ошибке, была выписана из больницы, где ее наблюдали на предмет каких-либо побочных реакций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

Женщина получила «ударную» дозу вакцины против Covid-19 в больнице Ноа в Тоскане в центральной Италии в воскресенье, об этом CNN сообщила пресс-секретарь больницы Даниэлла Джанелли в понедельник.

По словам Джанелли, пациентка, находилась в больнице под строгим наблюдением в течение 24 часов и была выписана вчера.

CNN сообщает, что такая доза вакцины была введена молодой женщине по ошибке медицинского персонала больницы. Медицинский работник случайно наполнила шприц целым флаконом вакцины, содержащим в общей сложности шесть доз. Медсестра осознала свою ошибку только после того, как была сделана прививка от коронавируса.

Пресс-секретарь добавила, что врачи больницы продолжат наблюдение за пациенткой после введения «такой дозы вакцины».

Джанелли также отметила, что пациентка имела право получить вакцину раньше других людей в ее возрастной группе, потому что работает интерном в одном из отделений больницы.

По словам Джанелли, было начато внутреннее расследование, и, что все произошедшее скорее всего ошибка, вызванная человеческим фактором и без злого умысла.

В начале апреля итальянское правительство приняло постановление, согласно которому вакцинация стала обязательной для всех работников сферы здравоохранения, а также аптек, с целью защиты медицинского персонала, пациентов и уязвимых слоев населения.

Медицинские работники, которые отказываются от вакцинации будут по возможности переведены на должности, в которых они не контактируют с пациентами. Там, где это невозможно, им грозит отстранение от должности без оплаты.

После нескольких месяцев борьбы с одними из самых высоких показателей инфицирования в Европе, в Италии наконец наблюдается снижение новых случаев заболевания коронавирусом.