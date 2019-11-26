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Ударил по голове и угнал авто: задержан напавший на акмолинского таксиста

26 Ноября 2019 04:44
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Ударил по голове и угнал авто: задержан напавший на акмолинского таксиста

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Задержан подозреваемый в разбойном нападении на акмолинского водителя, занимающегося частным извозом, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

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По информации ведомства, преступление было совершено в Целиноградском районе. В дежурную часть отдела поступило заявление 55-летнего жителя села Еркиншилик Ерейментауского района, занимающегося частным извозом, о совершенном в отношении него разбойном нападении.

«Выяснилось, что 17 ноября в 02:00 в городе Нур-Султане, возле кафе «Шымкент» мужчина 25-30 лет просил подвезти его за пост «Рубеж» по трассе «Алматы-Екатеринбург». Подозреваемый пообещал произвести расчет по пути следования, где в конечной точке пути его ожидают братья. По словам пострадавшего, в 2 км от села Жайнак Целиноградского района его ударили металлическим предметом по голове, после чего подозреваемый завладел его автомобилем марки «ВАЗ-21723». В машине находились личные вещи потерпевшего: норковая шапка стоимостью 25 тысяч тенге, сотовый телефон «Самсунг» стоимостью 70 тысяч тенге, денежные средства в сумме 5 тысяч тенге», - рассказали в ведомстве.

Сотрудниками полиции в городе Костанае был установлен и задержан подозреваемый в разбойном нападении. Им оказался 23-летний уроженец Сарыагашского района Туркестанской области.

«По факту разбойного нападения проводится досудебное расследование по ст. 192 УК РК (разбой), подозреваемый водворен в изолятор временного содержания», - добавили в полиции.

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Ключевые слова: Акмолинская область, Борьба с преступностью, Происшествия,
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Автор:

Оксана Матасова

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