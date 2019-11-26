-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 21:02
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 19:13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 15:07
-
-
-
-
-
вчера 14:18
-
Ударил по голове и угнал авто: задержан напавший на акмолинского таксиста
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Задержан подозреваемый в разбойном нападении на акмолинского водителя, занимающегося частным извозом, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.
По информации ведомства, преступление было совершено в Целиноградском районе. В дежурную часть отдела поступило заявление 55-летнего жителя села Еркиншилик Ерейментауского района, занимающегося частным извозом, о совершенном в отношении него разбойном нападении.
«Выяснилось, что 17 ноября в 02:00 в городе Нур-Султане, возле кафе «Шымкент» мужчина 25-30 лет просил подвезти его за пост «Рубеж» по трассе «Алматы-Екатеринбург». Подозреваемый пообещал произвести расчет по пути следования, где в конечной точке пути его ожидают братья. По словам пострадавшего, в 2 км от села Жайнак Целиноградского района его ударили металлическим предметом по голове, после чего подозреваемый завладел его автомобилем марки «ВАЗ-21723». В машине находились личные вещи потерпевшего: норковая шапка стоимостью 25 тысяч тенге, сотовый телефон «Самсунг» стоимостью 70 тысяч тенге, денежные средства в сумме 5 тысяч тенге», - рассказали в ведомстве.
Сотрудниками полиции в городе Костанае был установлен и задержан подозреваемый в разбойном нападении. Им оказался 23-летний уроженец Сарыагашского района Туркестанской области.
«По факту разбойного нападения проводится досудебное расследование по ст. 192 УК РК (разбой), подозреваемый водворен в изолятор временного содержания», - добавили в полиции.
- Два несовершеннолетних официанта скончались в Жанаозене от отравления угарным газом
- Систему безопасности проверят в школах и детсадах Акмолинской области
- За стрельбу в свадебном кортеже задержан мужчина в Уральске
- Ограблена крупнейшая сокровищница Европы
- Убийство жителя столицы раскрыла полиция в Алматинской области
- Акмолинские полицейские «накрыли» притон в Кокшетау
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана