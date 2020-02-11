+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -29 °С
Алматы: 0 °С
USD 379.04 EUR 415.05
RUB 5.93 CNY 54.29
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Ударил пенсионерку кирпичом и похитил деньги ранее судимый житель Степногорска

11 Февраля 2020 04:08
Поделиться:
Ударил пенсионерку кирпичом и похитил деньги ранее судимый житель Степногорска

СТЕПНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Неоднократно судимый 51-летний житель Степногорска напал на 75-летнюю старушку среди бела дня, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

Новости по теме
Школьник обворовывал автомобили в Семее
Деревянный дом пытались похитить из музея-заповедника в Усть-Каменогорске Речное судно обокрал на миллион тенге  житель Семея Деньги и серебро похитили из церкви в Акмолинской области

Как рассказали в полиции, нападение было совершено днем седьмого февраля.

«Неизвестный мужчина, находясь возле подъезда дома 75-летней местной жительницы, нанес ей сзади удар кирпичом по голове и похитил кошелек, в котором находилось 46 тыс. тенге. За помощью пенсионерка незамедлительно обратилась в полицию», - рассказали в ведомстве.

Стражи порядка по горячим следам задержали злоумышленника в нескольких кварталах от места нападения. Им оказался неоднократно судимый 51-летний горожанин.

«По факту разбойного нападения проводится досудебное расследование по части первой статьи 192 УК РК (разбой). Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания», - добавили в ведомстве.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Акмолинская область, Борьба с преступностью, МВД РК,
Поделиться:

Автор:

Оксана Матасова

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив