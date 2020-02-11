Ударил пенсионерку кирпичом и похитил деньги ранее судимый житель Степногорска

СТЕПНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Неоднократно судимый 51-летний житель Степногорска напал на 75-летнюю старушку среди бела дня, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

Как рассказали в полиции, нападение было совершено днем седьмого февраля.

«Неизвестный мужчина, находясь возле подъезда дома 75-летней местной жительницы, нанес ей сзади удар кирпичом по голове и похитил кошелек, в котором находилось 46 тыс. тенге. За помощью пенсионерка незамедлительно обратилась в полицию», - рассказали в ведомстве.

Стражи порядка по горячим следам задержали злоумышленника в нескольких кварталах от места нападения. Им оказался неоднократно судимый 51-летний горожанин.

«По факту разбойного нападения проводится досудебное расследование по части первой статьи 192 УК РК (разбой). Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания», - добавили в ведомстве.