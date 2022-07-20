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Удалось предотвратить завышение цен на 1,4 млрд тенге на портале госзакупок
20 Июля 2022 17:43

Удалось предотвратить завышение цен на 1,4 млрд тенге на портале госзакупок

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Столичная антикоррупционная служба провела мониторинг портала государственных закупок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В текущем году удалось предотвратить необоснованное завышение цен на товары, работы и услуги в общей сумме на 1,4 млрд тенге», - сообщил руководитель управления превенции департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Нур-Султану Марат Хайруллин на встрече в столичном филиале палаты предпринимателей «Атамекен».

Он подчеркнул, что одним из распространенных способов совершения коррупционного преступления является склонение предпринимателей к даче взятки за бездействие или покровительство при заключении договоров.

Также он перечислил ключевые проблемы, которые выделяет антикоррупционная служба. Это высокая коррупционная уязвимость процесса распределения бюджетных средств, недостаточная прозрачность системы закупок, высокий уровень участия государства в экономике, несовершенство механизмов конструктивного взаимодействия институтов гражданского общества с государством, несовершенная система мониторинга эффективности антикоррупционных мер.

Ранее сообщалось, что 11,8% опрошенных предпринимателей считают, что коррупция способствует быстрому решению вопросов, 25% - выразили неготовность сотрудничества с уполномоченным органом при возникновении ситуаций, сопряженных с коррупцией.


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Автор:
Корреспондент

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