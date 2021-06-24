Удаленным работникам теперь не смогут снижать зарплату

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Сенате в двух чтениях приняли Закон «О внесении изменений и дополнений в Трудовой кодекс Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового регулирования дистанционной работы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Этот документ был разработан по инициативе депутатов парламента.

«На сегодняшний день в мировой практике активно развивается удаленный формат работы, а также широко распространена правовая возможность совмещения работ в смешанном режиме. Согласно международным исследованиям, проведенным до распространения коронавируса, к началу 2020 года 16% мировых компаний работали полностью удаленно, а 40% использовали смешанный режим работы. Как известно, распространение коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Казахстана в 2020 году привело к изменению режима работы, переведя в среднем 70% сотрудников на удаленную работу», - сказал депутат Сената Нариман Турегалиев при рассмотрении законопроекта в первом чтении на пленарном заседании Палаты.

По его словам, сложившаяся в стране практика организации удаленной работы показала разрыв между реальными процессами в сфере труда и трудовым законодательством в период пандемии. Указанные вопросы урегулированы только статьей 138 действующего Трудового кодекса, которая, в свою очередь, не позволила в полной мере решить сегодняшние проблемы удаленной работы. С учетом выявленных пробелов депутаты внесли ряд предложений.

«В частности, одной из острых проблем, с которыми столкнулись сотрудники, перешедшие на удаленную работу, было обеспечение средствами коммуникации, компьютерами и другими средствами. В этой связи, в соответствии с нормой, предусмотренной законопроектом, необходимость обеспечения работников средствами коммуникаций и возмещения расходов при временной удаленной работе в период введения, объявления и введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина, определяется актом работодателя. Если работник использует свои средства коммуникации на постоянной основе, работодатель может выплатить компенсацию, размер, порядок и сроки выплаты которой устанавливаются по соглашению сторон», - пояснил сенатор

Следующая норма – о введении понятий удаленной и дистанционной комбинированной работы по согласованию сторон. Комбинированная работа позволяет чередовать периоды работы, как в месте нахождения работодателя, так и за его пределами.

«В целях защиты трудовых прав работников в трудовом договоре предусмотрена норма по установлению фиксированного учета рабочего времени, в течение которого работник должен находиться в режиме доступа для поддержания связи с работодателем в пределах рабочего времени с соблюдением ограничений ежедневной продолжительности рабочего времени. При этом, по согласованию сторон трудового договора для работников, работающих удаленно, может быть установлен режим гибкого рабочего времени с применением суммированного учета рабочего времени. Вместе с тем, введена норма, не позволяющая работодателю при сохранении объема выполняемой работы снизить заработную плату работника, работающего удаленно. Закреплено право работодателя на заключение договора о защите конфиденциальной информации, используемой работниками при дистанционной работе», - заключил Нариман Турегалиев.