Удачные снимки солнечного затмения сделала школьница из Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За произошедшим минувшим днем солнечным затмением наблюдали многие люди во всем мире, в том числе и жители столицы Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Но запечатлеть уникальное астрономическое явление получилось не у многих, так как для качественной фотосъемки солнечного затмения нужно специальное оборудование. Поэтому четкие снимки момента тени Луны на Солнце, попавшие к нам в редакцию, вызвали интерес. Каково же было наше удивление, когда мы узнали, что автором фоторяда солнечного затмения является школьница из Нур-Султана.

Адие Тулегеновой тринадцать лет, с отличием окончила 6 класс столичной школы-лицея 60. Как оказалось, снимки девочка сделала обычным телефоном, приспособив к его экрану пленку от рентгеновского снимка.

«Я ждала этот момент, готовилась к нему, потому что это очень интересное и загадочное явление, связанное с Космосом, Вселенной, Землей. Мы живет на 22 этаже и ничто не мешает часто смотреть на небо», - рассказала Адия.

Девочка поделилась также своими фотоработами красивейших солнечных закатов в Нур- Султане, а также пейзажей. Адия пока еще не определилась, кем хочет стать в будущем – биологом, а может, фотографом? Летом собирается с семьей отправиться на природу и, как выразилась, «будет ловить шанс увидеть красивую сторону природы, чтобы еще раз запечатлеть красоту Казахстана». И надо заметить, получается это у нее замечательно.