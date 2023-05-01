Учу язык, потому что хочу знать – общественный деятель Елена Семидоцких

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Жительница Петропавловска Елена Семидоцких рассказала корреспонденту МИА «Казинформ» о своем опыте изучения казахского языка, о том, как удается совмещать бизнес и активную общественную деятельность.

Флориста, владельцу студии цветов Елену Семидоцких в области знают, прежде всего, как активистку. Этой хрупкой и обаятельной девушке удается совмещать сразу несколько общественных нагрузок. Хотя она называет эту не нагрузками, а деятельностью. Е.Семидоцких – член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК и еще ряда других областного уровня, председатель ОО «Русская община по СКО», депутат Петропавловского городского маслихата, предприниматель.

По словам Елены, находиться в гуще событий она начала еще со школы, когда участвовала в олимпиадах, концертах, спортивных соревнованиях. Позже поняла, что ей важно приносить пользу людям, действительно помогать, не для галочки.

«Общественная работа – это неоплачиваемый труд. Нужно понимать, насколько ты готов отдавать свое время ради кого-то или ради чего-то. Нужно быть готовым к тому, что здесь может быть гораздо сложнее, чем на оплачиваемом рабочем месте», - говорит Елена.

Когда будущий флорист и активист Петропавловска получала высшее экономическое образование, она и представить не могла, что большую часть ее времени будет занимать общественная работа. Наверное, это тот самый случай, когда можно сказать: жизнь так распорядилась.

«Моя мама была одним из тех, кто положил начало цветочному бизнесу в Петропавловске. Она одна из первых привезла в регион голландские розы. Будучи маленькой девочкой, я помогала ей, насколько это было возможно. В 12 лет я заработала свои первые деньги. Конечно, мама хотела, чтобы я получила высшее образование и работу со стабильным графиком и выходными днями. Она всегда говорила: к цветам никогда не поздно вернуться. У меня высшее экономическое образование, после университета я работала в банке. Почти без выходных и нормированного рабочего дня. Когда вышла в декретный отпуск, поняла, что такие условия работы мне уже не подходят. Так случилось, что внезапно скончалась мама, и я рискнула продолжить ее дело», - вспоминает Елена.

Экономическое образование помогло в ведении бизнеса, но нужно было профильное обучение, чтобы найти особенное направление в цветочном бизнесе, которое позволит отличаться. В итоге – у Елены диплом международного образца в области флористики и дизайна.

«В 2012-м году был проект «Время волшебства», на котором я познакомилась с начинающими предпринимателями нашего города. Мы поддерживали друг друга, начали организовывать благотворительные проекты. С этого момента началась моя активная общественная деятельность. Через некоторое время вступила в областную Ассамблею народа Казахстан, Ассоциацию деловых женщин. В 2017-м году, когда был сильный паводок, окунулась в волонтерство. Хотелось помочь людям, которые пострадали от стихии. Потом была пандемия. Мы шили маски, развозили продукты и воду в инфекционные стационары», - рассказывает Е.Семидоцких.

Через несколько лет общественная деятельность перешла в политическую. И Елене действительно нравится то, чем она занимается. В каких-то общественных объединениях миссия Е.Семидоцких была выполнена, но сразу же открывались другие перспективы и поступали приглашения, появлялись новые задачи.

«Когда люди доверяют, то понимаешь, что все делаешь правильно. Я никогда не ставила целью – вступить в какое-то конкретное объединение или комиссию. Единственное, чего мне хотелось и хочется – изменить что-то к лучшему, внести пусть даже самый маленький вклад в улучшение жизни людей. Обвинять кого-то легко, но нужно спросить себя: что я сделал. В прошлом году я вошла в состав Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике. Уровень ответственности высокий. Радует, что наши предложения сейчас прорабатывают. И это дает еще больше сил и желания продолжать эту деятельность», - отмечает Е.Семидоцких.

Как председатель общественного объединения «Русская община по Северо-Казахстанской области», депутат Елена Семидоцких продвигает принципы сохранения мира и согласия, изучения государственного языка. Она активно учит язык самостоятельно и с репетитором, пробует разные методики и принципы изучения.

«Я учу язык не потому, что должна, а потому, что хочу его знать. Это искреннее желание и интерес. Да, не все гладко, но выучить язык можно. На мой взгляд, необходимо менять и совершенствовать программу, увеличивать контент на казахском языке. Уже несколько лет в моей машине плейлист – из песен на казахском языке, в поезде смотрю фильмы, покупаю книги на госязыке. Настроила социальные сети на казахский язык. Еще один немаловажный аспект – психологический и языковой барьер. Мы со школы боимся сделать ошибку, показаться смешными. С этим нужно работать. Нашим детям легче, они более гибкие и мобильные, их не останавливают какие-то промахи», - говорит Е.Семидоцких.

Она добавила, что летом русская община планирует запустить программу по изучению государственного языка. Проект будет бесплатным.

«Планируем организовать курсы на свежем воздухе. Готовим площадку для обучения языку в игровой форме. Участвовать могут и взрослые, и дети. Будем пробовать разные методики, чтобы как можно людей могли выучить государственный язык. Это наша первостепенная задача», - сказала Е.Семидоцких.