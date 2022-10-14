14 Октября 2022, 15:11

Учредить статусы наблюдателя и партнера планируют в СНГ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По инициативе Президента Казахстана начнется работа по подготовке документов об учреждении в СНГ статусов наблюдателя и партнера. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра - министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Эта инициатива позволит привлечь к работе Содружества другие страны и международные организации», - сказал Мухтар Тлеуберди на брифинге в рамках заседания совета глав государств СНГ.

По сообщению главы внешнеполитического ведомства, в целях укрепления сотрудничества в сфере защиты прав и свобод человека принято новое Положение о Комиссии по правам человека СНГ.

«Среди других решений саммита – подписание двух международных договоров. Это – Соглашение об образовании Консультативного совета руководителей избирательных органов государств-участников СНГ и Соглашение о сотрудничестве в противодействии коррупции», - сообщил Мухтар Тлеуберди.

Ранее сообщалось, что под председательством Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоялось заседание Совета глав государств-участников СНГ в узком составе.