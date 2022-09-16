Учредить почетное звание за особый вклад в благотворительность намерены в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане планируют учредить почетное звание для лиц и организаций, внесших особый вклад в благотворительность. Об этом сообщил вице-министр информации и общественного развития РК Данияр Кадыров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 2023 года почетное звание будет присвоено гражданам, внесшим особый вклад в развитие благотворительного дела», - сказал Данияр Кадыров на итоговом заседании первой конференции национальной благотворительности «Қазақстан халқына».

Согласно озвученным данным, почетное звание планируется присваивать лицам или организациям, совершившим благотворительное дело. Сейчас разрабатываются правила и требования по этому вопросу. Планируется, что звание будет присваиваться ежегодно на конкурсной основе.

Ранее сообщалось, что презентована обновленная концепция фонда «Қазақстан халқына»

Согласно новой редакции концепции, фонд должен стать драйвером экосистемы донорства и благотворительности, обеспечивающим устойчивый приток крупного частного капитала в сферу благотворительности. Одной из задач станет формирование и реализация благотворительных программ при содействии организаций общественного сектора. Кроме того, в приоритете внутреннее развитие – поддержка казахстанских специалистов и производителей.

В обновленной редакции концепции, с учетом поступивших предложений, фонд «Қазақстан халқына» выделил шесть основных направлений, которыми он будет заниматься. Это – помощь в материально-техническом оснащении функциональным оборудованием и инвентарем, актуальным в масштабах страны; содействие расширению формального и неформального образования; участие в повышении эффективности действующих систем, инструментов и процессов оказания социальных услуг населению; поддержка и внедрение социальных инноваций; целевая помощь отдельным гражданам в исключительных случаях; комплексная помощь при чрезвычайных ситуациях.