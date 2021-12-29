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Учитывая угрозу штамма «омикрон», пересмотреть отношение к вакцинации призвали столичных жителей

29 Декабря 2021 12:25
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Учитывая угрозу штамма «омикрон», пересмотреть отношение к вакцинации призвали столичных жителей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О необходимости соблюдения санитарных норм напомнили столичным жителям в преддверии новогодних праздничных выходных дней, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Позвольте в преддверии праздничных дней напомнить еще раз о необходимости позаботиться о здоровье и жизни окружающих вас людей, для этого необходимо лишь придерживаться элементарных правил: обязательное ношение медицинских масок, соблюдение социальной дистанции, не проводить массовые мероприятия, избегать посещения мест массового скопления людей», - сказала на брифинге главный государственный санитарный врач города Нур-Султан Сархат Бейсенова.

Она также напомнила, что прекращению передачи коронавируса, мутации вируса и возврату к обычной жизни способствует только коллективный иммунитет.

«Учитывая угрозу от штамма «омикрон», предлагаем пересмотреть отношение к вакцинации и, привившись, защитить себя и окружающих лиц. Тем самым, будет возможность удержать заболеваемость на стабильном уровне и не вводить дополнительные ограничительные меры по ужесточению карантина. Надеюсь на вашу сознательность!», - подчеркнула Сархат Бейсенова.

Ранее сообщалось о снижении темпов вакцинации от КВИ в столице.

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#Нур-Султан   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Серик Сабеков

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