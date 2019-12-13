Учитывая ошибки, продолжим выбранный курс – Бейбут Атамкулов об индустриализации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов рассказал об основных подходах программы индустриализации на 2020 год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Индустриализация позволяет развивать компетенции, выпускать продукцию с высокой добавленной стоимостью, придает устойчивость экономике страны. Мы смогли планомерно преодолеть все внешнеэкономические потрясения и наметить новую траекторию развития страны. Два этапа индустриализации позади. Учитывая ошибки и накопленный опыт, мы продолжим выбранный курс, ориентированный на повышение производительности труда и выход на внешние рынки», - сказал Бейбут Атамкулов, выступая на мероприятии ко Дню индустриализации в Нур-Султане.

С 2020 года в стране приступают к реализации Программы третьей пятилетки индустриализации.

«Основным приоритетом программы является развитие индустриального предпринимательства, нацеленного на расширение номенклатуры экспорта высокотехнологичной продукции, а также внедрение в производство цифровых технологий и инноваций, способствующих росту производительности труда», - проинформировал министр.

Кроме того, глава ведомства рассказал об основных подходах программы.

«Первое - акцент на эффективные предприятия обрабатывающего сектора, ориентированные на насыщение внутреннего рынка качественной продукцией и выход на экспорт. Второе - переход от разрозненных инструментов государственной поддержки к системе комплексного стимулирования развития. Третье - принятие встречных обязательств и ответственности бизнесом. Четвертое - переход от отраслевого принципа к определению конкретных приоритетных товаров. Пятое - акцент на проактивном встраивании в глобальные цепочки создания стоимости. Для этого проводится соответствующий анализ потенциала отечественных товаров. После чего мы планируем точечно привлекать транснациональные компании в Казахстан», - сказал Б. Атамкулов.

По словам министра, реализация Программы позволит достичь следующих результатов в обрабатывающей промышленности: рост производительности труда до 56 тысяч долларов на человека; рост объема экспорта до 30 млрд долларов в 2025 году; рост инвестиций в основной капитал до 9,3 трлн тенге.

Задачи третьей пятилетки индустриализации ранее озвучил и Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.