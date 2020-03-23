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Учитывая объемы экономики и населения это солидная сумма - Даурен Абаев о мерах поддержки

23 Марта 2020 16:20
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Учитывая объемы экономики и населения это солидная сумма - Даурен Абаев о мерах поддержки

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Казахстан выделит около 10 млрд долларов на борьбу с кризисными явлениями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сильнейший глобальный кризис и падение цен на природные ресурсы привели к тому, что за первый квартал текущего года ожидается недопоступление в республиканский бюджет на уровне 350 млрд тенге. Несмотря на это, государство выделяет из бюджета 4,4 трлн тенге или около 10 млрд долларов на борьбу с кризисными явлениями, не считая налоговых льгот. Эти деньги выделяются без привлечения средств Национального фонда», - сказал министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Он отметил, что учитывая объемы экономики Казахстана и численность населения это солидная сумма.



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Ключевые слова: Правительство РК, Экономика, Коронавирус в РК,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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