Учитывая объемы экономики и населения это солидная сумма - Даурен Абаев о мерах поддержки

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Казахстан выделит около 10 млрд долларов на борьбу с кризисными явлениями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сильнейший глобальный кризис и падение цен на природные ресурсы привели к тому, что за первый квартал текущего года ожидается недопоступление в республиканский бюджет на уровне 350 млрд тенге. Несмотря на это, государство выделяет из бюджета 4,4 трлн тенге или около 10 млрд долларов на борьбу с кризисными явлениями, не считая налоговых льгот. Эти деньги выделяются без привлечения средств Национального фонда», - сказал министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Он отметил, что учитывая объемы экономики Казахстана и численность населения это солидная сумма.



