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    17:00, 27 Апрель 2022 | GMT +6

    Учитывать мнение потерпевшего по фактам бытового насилия не будут в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Расширить полномочия участковых в части решения семейно-бытовых конфликтов предлагают в Министерстве внутренних дел РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За последние годы приняты ряд изменений и дополнений в законодательство, которые позволили органам внутренних дел эффективно влиять на процесс профилактики правонарушений, расширив рычаги воздействия на семейных дебоширов. В настоящее время, МВД РК, проанализировав состояние профилактики бытового насилия и эффективность мер принимаемых для пресечения насилия в семье, выработало ряд предложений по их совершенствованию», - сообщили в пресс-службе МВД РК в ответ на запрос МИА «Казинформ».

    Среди них расширение полномочий участковых инспекторов полиции по самостоятельному вынесению защитных предписаний по фактам семейно-бытового насилия без учета мнения потерпевшего.

    Как показывает практика, на жертву бытового насилия оказывается психологическое давление со стороны семейного «тирана», впоследствии из-за страха за свою жизнь и членов семьи потерпевшая отказывается от заявления и дальнейшего разбирательства. Поэтому учет мнения потерпевшей не всегда может давать объективную оценку.

    «Данная норма будет способствовать усилению профилактики правонарушений, позволит установить контроль за поведением семейного дебошира», - считают в ведомстве.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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