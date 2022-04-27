Учитывать мнение потерпевшего по фактам бытового насилия не будут в Казахстане
«За последние годы приняты ряд изменений и дополнений в законодательство, которые позволили органам внутренних дел эффективно влиять на процесс профилактики правонарушений, расширив рычаги воздействия на семейных дебоширов. В настоящее время, МВД РК, проанализировав состояние профилактики бытового насилия и эффективность мер принимаемых для пресечения насилия в семье, выработало ряд предложений по их совершенствованию», - сообщили в пресс-службе МВД РК в ответ на запрос МИА «Казинформ».
Среди них расширение полномочий участковых инспекторов полиции по самостоятельному вынесению защитных предписаний по фактам семейно-бытового насилия без учета мнения потерпевшего.
Как показывает практика, на жертву бытового насилия оказывается психологическое давление со стороны семейного «тирана», впоследствии из-за страха за свою жизнь и членов семьи потерпевшая отказывается от заявления и дальнейшего разбирательства. Поэтому учет мнения потерпевшей не всегда может давать объективную оценку.
«Данная норма будет способствовать усилению профилактики правонарушений, позволит установить контроль за поведением семейного дебошира», - считают в ведомстве.