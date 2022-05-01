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    21:18, 30 Апрель 2022 | GMT +6

    Учителям с поддельными дипломами может грозить штраф - Минобразования

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    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Если будет выявлено, что учитель преподавал в школе по поддельному диплому, ему грозит штраф в размере до 2 тыс. МРП, либо привлечение к исправительным или общественным работам до 600 часов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации ведомства, в соответствии со статьей 385 Уголовного кодекса РК за подделку документов грозит штраф в размере до 2 тыс. МРП либо привлекаются к исправительным или общественным работам до 600 часов либо грозит ограничение свободы сроком до двух лет.

    «За использование поддельных документов налагается штраф в размере до 160 МРП, либо привлечение к исправительным или общественным работам до 160 часов», - сообщили в пресс-службе МОН РК на запрос МИА «Казинформ».


    Теги:
    МОН Образование
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