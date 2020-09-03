Учителям намерены доплачивать 100% от оклада за внеурочные спортивные занятия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство культуры и спорта РК ведет работу по повышению заработной платы учителей специализированных школ и колледжей с 2021 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Послании уделено внимание повышению благосостояния учителей, и с 1 января 2021 года поручено повысить их заработную плату на 25%. В этом направлении министерством уже ведется соответствующая работа. Так, с 1 января 2020 года заработная плата работников специализированных школ и колледжей сферы культуры и спорта ежегодно будет увеличиваться на 25% до 2023 года», - сказал вице-министр культуры и спорта РК Нургиса Дауешов в ходе онлайн брифинга.

По данным ведомства, с 1 января 2020 года повышена заработная плата работникам республиканских организаций культуры и архивов посредством установления доплат в объеме 50%, а работникам коммунальных (региональных) организаций в размере 35% от должностного оклада. В целом повышение зарплаты коснулось порядка 34 тысяч человек, из них на республиканском уровне около 3 тысяч, в регионах более 31 тысяч.

«Вместе с тем, в Мажилисе Парламента рассматривается законопроект по развитию массового спорта, в рамках которого прорабатывается вопрос введения доплаты в размере 100% от базового должностного оклада педагогам государственных организаций образования за ведение внеурочных спортивных занятий. Хотелось бы отметить, что министерством будут приняты все меры по реализации стратегического курса, обозначенного Главой государства в Послании», - подчеркнул Нургиса Дауешов.