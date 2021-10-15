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    14:57, 15 Октябрь 2021 | GMT +6

    Учителям физкультуры будут выплачиваться надбавки за ведение спортивной секции

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С этого года учителям физической культуры, которые ведут спортивные секции в стенах школы, будут выплачиваться дополнительные надбавки. Об этом рассказал министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы говорим о том, что будем открывать спортивные секции, развивать детский спорт, однако есть и другая сторона. Не стоит забывать о труде человека, который ведет эти секции. Поэтому к заработной плате тех, кто будет вести спортивные секции, будем выплачивать надбавки в размере 17 тысяч тенге. Спортивные секции для детей должны проводиться три раза в неделю. Их проводят учителя физической культуры. До этого спортивные секции проводились на бесплатной основе, теперь будет выплачиваться дополнительная надбавка. Чтобы у школьников был выбор, постараемся охватить все виды спорта. Среди них есть и футбол, волейбол, баскетбол, шахматы. Также есть и национальные виды спорта», - рассказал министр.

    По его словам, над нововведением начали работать с сентября.

    «Наша цель – приобщать детей к спорту. Эту работу будем вести совместно с Министерством культуры и спорта РК», - добавил Асхат Аймагамбетов.

    Теги:
    Спорт Образование Экономика
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