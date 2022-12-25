Учителя, врачи, спортсмены, военные – фотовыставка «Лица нашего города» в Таразе

25 Декабря 2022, 14:30

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Фотовыставка «Қаламыздың жүздері» - «Лица нашего города» вызвала огромный интерес жителей и гостей города Тараза. Идея знакомить горожан с незаурядными выдающимися личностями, внесшими вклад в развитие региона, с применением цифровых технологий, пришлась по вкусу, и теперь таразцы ждут ее продолжения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Выставка такого формата проводится в Таразе впервые. В фойе крупного торгового центра Тараза установили мольберты, на которых поместили фотоизображения из личных архивов героев выставки «Лица нашего города» - учителя, врачи, спортсмены, военные, предприниматели, деятели культуры и искусства, журналисты, школьники.

С концертной программой выступили воспитанники областного «Центра поддержки для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации». Ребята исполнили эстрадные и патриотические песни, казахские народные танцы, продефилировали в костюмах известного таразского модельера Ирины Набоко.

Инициатором и организатором мероприятия выступило общественное объединение «Комитет защиты гражданских прав» в лице руководителя Ирины Федоровой, при спонсорской поддержке жамбылской компании «Бином». В интервью корреспонденту МИА «Казинформ» Ирина Федорова рассказала о том, с как осуществлялся проект «Лица нашего города».

- Прежде всего, хочу отметить, что наше объединение «Комитет защиты гражданских прав» активно участвует в жизни города. Мы оказываем, в основном, безвозмездные услуги населению, потому что к нам обращаются чаще всего малоимущие граждане, которые отчаялись искать справедливости и правовой защиты. Идея провести подобную выставку пришла ко мне на празднование Дня города. Избранный нами формат фотовыставки - это не «Доска почета». Как-то получается, что по большим праздникам у нас награждают практически одних и тех же. Не сомневаюсь, что это достойные люди, и награждают их за действительные заслуги. Но часто «за бортом» остаются те, кто реально помогает людям, создает что-то новое, делает нашу жизнь лучше. И их зачастую никак и никогда не отмечают.

У нас много в городе простых обычных людей, которые очень значимы, неординарны. Это люди со своей твердой гражданской позицией. Это люди, которые очень много сделали для общества, но о которых чаще всего не знают в нашем обществе. О многих героях нашей выставки, об их ежедневном очень нужном для людей и кропотливом труде не пишут в газетах, не показывают по телевидению. И многих из этих замечательных людей мы просто не знаем. Но это же неправильно.

Не заявляя о таких значимых личностях, мы тем самым обедняем свою молодежь. Такие люди должны быть своего рода ориентирами для нашего подрастающего поколения, чтобы молодые люди для своего духовного роста имели перед глазами примеры успешных, профессиональных, самодостаточных личностей.

Сегодня у нас оказалось упущено воспитание на таких положительных примерах. О ком у нас чаще всего пишут в СМИ? О «звездах» и их личной жизни. О коррупционерах и проходимцах, которые обманывают людей. О преступниках, нарушающих законы. И редко – о тех, чьим трудом создается наше благополучие, стабильность и благополучие страны.

Вот поэтому и появилась такая выставка – «Лица нашего города». Это и молодое поколение, и взрослое поколение, и старшее поколение. Это те неравнодушные люди, которые проявляют свою гражданскую позицию.

- Ирина Геннадьевна, расскажите, пожалуйста, как проходила подготовка к выставке?

- Я обращалась в наши местные исполнительные органы с идеей провести такую фотовыставку, объясняла ее смысл. Поначалу мне сказали, что ничего такого значимого в этой выставке нет, это якобы интересно только более старшему поколению, молодежь эта выставка не зацепит. Но после долгих убеждений посоветовали – проведите, а там посмотрим, поддержим.

И вот этот момент, что – «молодежь эта выставка не зацепит» - меня как бы уколол. А почему нет?!.. Это же должно быть именно для молодежи, чтобы они росли и стремились к чему-то значимому в этой жизни. Давайте покажем им неординарных личностей, расскажем о них. У нас есть много таких, они живут здесь и отдают то, что они могут, на что способны, приносят пользу нашему городу, людям.

В конце концов, генеральным спонсором выставки выступила компания «Бином», руководитель который увидел социальную значимость этого проекта и поддержал нас. Справедливости ради надо сказать, что местные исполнительные органы предложили нам помощь в предоставлении площадки – выставочный зал, либо зал в управлении культуры и развития языков. Но это те места, которые не пользуются популярностью, куда наших людей надо тянуть. Объявишь выставку - но люди туда не пойдут. А смысл был в том, чтобы выставку посетили как можно больше жителей нашего города. Поэтому мы выбрали площадку многолюдного торгового центра. И, кстати, очень много молодежи стали зрителями нашей выставки, проявили большой интерес.

- А как можно узнать о человеке, изображенном на фотоснимке?

- Мы пользуемся современными технологиями. На каждой фотографии приклеен OR-код, вы наводите туда камеру своего мобильного телефона, появляется ссылка на информацию об этом человеке. Там же можно отправить свои замечания и предложения для следующей фотовыставки. И, знаете, уже обращаются, спрашивают, куда принести фотографии, хотят участвовать. Уже к нам поступают заявки на новые кандидатуры следующей фотовыставки «Лица нашего города». Это же здорово, что люди стремятся к коммуникативности, к личностному росту.

- Каким образом осуществлялся отбор кандидатов?

- Отбор вел созданный нами оргкомитет в составе представителей разных возрастных категорий. Каждая кандидатура всесторонне обсуждалась. Всего было заявлено 30 лиц – как молодых, так и более старших возрастов. Это, конечно, мало для нашего города, но мы надеемся, что проект найдет свое продолжение, и уже при активном участии самих горожан, которым эта идея очень понравилась, было много теплых отзывов.

Мне хочется двигать нашу молодежь – она у нас образованная, талантливая, замечательная. Это будущее нашей страны. Поэтому в нашей выставке много молодых лиц. Скажем, наш «Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации», который раньше назывался Детским домом, – там очень много действительно выдающихся деток. И они сами провели жесткий отбор для участия в этой выставке, голосовали. Мы узнали, что управление детским домом отдано в руки самих детей. У них есть премьер-министр, министр финансов и так далее. По сути, этим учреждением управляют сами дети, решают многие вопросы самостоятельно.

В этом центре воспитываются 79 детей, и педагоги уделяют огромное внимание образованию своих воспитанников, которые обучаются во многих образовательных центрах, в кружках, в лучших гимназиях города. Именно благодаря такому вниманию, многие из этих детей являются победителями и призерами различных областных, республиканских и международных конкурсов.

И ведущими концерта, кстати сказать, выступили воспитанники этого центра - Есимжан Шабден и Руслана Яровая. Они тоже по-своему уникальные личности, их портреты были также помещены на мольберты.

Руслана учится в девятом классе, награждена дипломом І степени республиканского конкурса «Алтын Кітабы» среди одаренных учеников Республики Казахстан, обладательница гран-при республиканского конкурса искусства «Samga» и гран-при ІІ международного фестиваля-конкурса «JULDYZDY SANYRAQ».

Есимжан Шабден имеет нагрудный знак «Үміт артарының» от Национального инновационного научно-исследовательского центра «Bilim orknieti», а в матче команд открытого Кубка Казахстана «Ордабасы и таэквондо» занял первое место в категории 15 - 17 лет. Он обладатель диплома первой степени за победу в республиканском форуме «Талантливый ученик Нового Казахстана», который проводил центр «Bilim orknieti».

- Расскажите, пожалуйста, и о других героях выставки…

- Серику Олжабекову сегодня 73 года, его жизнь и работа связаны с водным хозяйством Жамбылской области, Он руководил строительством сотен водно-строительных объектов в регионе. Внес также свой вклад и в сферу жилищного строительства Жамбылской области.

Салтанат Кулбаева - старший инспектор «Центра поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации». Педагог по образованию, она работала в детском саду, в специальной коррекционной школе-интернат «Болашак», в Доме-детства «Улан».

Игорю Ким 37 лет, но он уже известный в регионе врач травматолог-ортопед, стажировался в Республике Корея.

30 лет работает в сфере культуры Валерия Сон, заместитель директора Жамбылского областного русского драматического театра. За огромный вклад в развитие культуры нашего региона она награждена медалью «Облысқа сіңірген еңбегі үшін». Является членом Союза театральных деятелей Казахстана, входит в Ассоциацию деятелей русских театров зарубежья.

Анжелика Сарьян много лет назад перенесла тяжелое заболевание, и в связи с этим ей пришлось пересматривать свои жизненные привычки, меняться. Теперь ее работа связана с благородной миссией поддержки онкобольных казахстанцев. В 2011 году она открыла свою общественную организацию «Фонд поддержки онкологических больных «Амазонка» в Алматы и Таразе.

Наталья Ладо в 17 лет стала чемпионкой СССР и мастером спорта СССР по плаванию. Она многократная чемпионка Казахстана, игрок легендарной жамбылской ватерпольной команды «Химик». Сейчас она тренер отделения водного поло, ее ученицы - двукратные чемпионки Азии и многократные чемпионки Казахстана, играют в составе Национальной сборной команды Казахстана, мастера спорта международного класса.

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Буквально о каждом герое нашей фотовыставки можно много рассказать интересного.

Мы рады, что люди активно подержали нашу идею, и в дальнейшем, надеемся, это станет традиционным мероприятием для нашего города. Ведь в прекрасном городе Таразе живут замечательные люди, которые любят свой родной край и стараются сделать город и мир лучше, О них нужно рассказывать миру и людям, в разных форматах. Думаю, что это не только социально значимый проект, но и перспективный.

- Спасибо за беседу!

Фотоснимки предоставлены ОО «Комитет защиты гражданских прав»