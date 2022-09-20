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Учителя смогут рассчитать свою зарплату с помощью калькулятора в электронном портфолио
20 Сентября 2022, 13:38

Учителя смогут рассчитать свою зарплату с помощью калькулятора в электронном портфолио

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Учителя смогут рассчитать причитающуюся им зарплату с помощью калькулятора в электронном портфолио. Об этом сообщил председатель правления АО «Информационно-аналитический центр» Магжан Амангазы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам главы Информационно-аналитического центра Магжана Амангазы, в портфолио будет установлено приложение, с помощью которого учителя могут рассчитать свою зарплату.

«В информационную систему «Портфолио» мы также включим такие услуги, как подача заявлений и обращений касательно единого квалификационного теста, подача документов на курсы повышения квалификации, калькулятор, предназначенный для расчета заработной платы учителей. Последовательно будем внедрять эти услуги», - сказал на аппаратном совещании Магжан Амангазы.

Министр просвещения отметил, что это очень важная и нужная для системы образования платформа. Асхат Аймагамбетов подчеркнул, что информационная система охватывает не только среднее образование, но и техническое, профессиональное и дошкольное образование. «Вы видите, что в этом портфолио будет отображаться вся информация о педагоге: его образование, категория, опыт, достижения, информация по пройденным курсам, сертификаты. Педагог может вносить корректировки. Портфолио поможет нажатием одной кнопки отправлять все документы. Мы будем получать всю информацию с этого сервиса. Здесь будет корпоративная почта, можно записываться на курсы, получать новости, проходить опросы. Эту работу должны завершить до конца этого года», - пояснил глава ведомства.

Асхат Аймагамбетов добавил, что после того, как информация о педагогах будет полностью внесена в информационную систему, они смогут вносить соответствующие изменения.


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