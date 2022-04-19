Учителя самопознания продолжат работать в качестве социальных педагогов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов сообщил, что в дальнейшем будет с педагогами, преподающими самопознание, передает корреспондент МИА «Казинформ».

После заседания Правительства на пресс-конференции министру образования и науки был задан вопрос о проблеме занятости педагогов, специализирующихся на самопознании.

«Предмет самопознания с первого по 11 классы преподавался как необязательный, дополнительный. В пятницу проводится одно занятие. Со следующего года самопознание будет изучаться только в одном классе, не сразу до 11, а только в одном, в том числе, в зависимости от выбора учащихся. Если дети в 5 классе выберут этот предмет, то они получат возможность обучаться ему», - сказал Асхат Аймагамбетов.

По его словам, даже в следующем учебном году, когда этот предмет будет сокращен, педагоги, специализирующиеся на нем, не останутся без работы.

«А что касается кадров, то вообще в наших университетах была профессия «социальный педагог и самопознание». Первое содержание - квалификация социального педагога. Поэтому многие из них сегодня работают в качестве социальных педагогов. Подавляющее большинство учителей, которые преподают этот предмет являются учителями другого предмета. В том числе, психологи, историки, учителя других дисциплин. Все они преподают в соответствии со своим предметом. Поэтому здесь нет никаких проблем», - пояснил министр.

Ранее сообщалось, что Министерство образования и науки РК не намерено отменять национальное квалификационное тестирование для учителей. «Отмена процедуры аттестации - одно из поступающих к нам предложений. С 2018 года была введена аттестация. Понятно, что если я скажу, что мы снимем это тестирование, то все будут рады. Но нам не нужен такой дешевый пиар. Самое необходимое - это качество образования», - сказал Асхат Аймагамбетов, отвечая на вопросы журналистов после заседания Правительства.