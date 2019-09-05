Учителя с фальшивыми дипломами вели уроки в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Прокуратурой района Биржан сал выявлены фальшивые дипломы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на прокуратуру Акмолинской области.

Как рассказали в ведомстве, прокуратурой района Биржан сал для защиты прав учащихся на получение качественного среднего образования проведен анализ соблюдения законодательства об образовании.



«В ходе работы установлено 15 фактов использования поддельных дипломов. Педагогические работники, имеющие средне-специальное образование, в разные периоды предоставляли фальшивые дипломы о высшем образовании в общеобразовательные школы района, для получения надбавок к должностным окладам», - отметили в ведомстве.



Уроки с поддельными дипломами проводили учителя начальных классов, казахского языка и литературы, физкультуры, математики и труда.



«За использование заведомо подложного документа в отношении 15 учителей возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 385 Уголовного кодекса (Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград). С учетом признания вины и раскаяния судом каждому педагогу назначено наказание в виде штрафа в размере 10 МРП (25 250 тенге)», - добавили в прокуратуре области.