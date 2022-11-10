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Учителя работают в коридоре в одной из школ Актау

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
10 Ноября 2022, 16:05
Учителя работают в коридоре в одной из школ Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – В школе №20 имени Мухтара Ауэзова в Актау из-за нехватки учебных кабинетов учителя вынуждены работать в коридоре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В школе, рассчитанной на 1 648 учеников, в три смены учатся около 3 300 детей. В Мангистауской области таких школ 21. Из-за нехватки учебных кабинетов учителя вынуждены сидеть, где придется, чтобы заполнить служебные документы. Даже помещения, которые в свое время использовались, как хозяйственные, сейчас превращены в учебные кабинеты.

«У нас нет учительской. Творческая работа, проверка тетрадей и другое – все делаем в коридоре или ищем освободившийся кабинет. Конечно, все это создает трудности. Несмотря на это, мы продолжаем свою работу», – сказала учительница Раушан Абилова.

«У нас учатся дети из микрорайонов, а также из сел. Из недалеко расположенного Мунайлинского района тоже приезжают. Еще приезжают ученики из сел Тельман и Акшукыр Тупкараганского района. Всего приезжих детей учится около 900», – сообщил исполняющий обязанности директора школы Орынбасар Наурызбаев.

Школа расположена в 28-м микрорайоне Актау. В соседнем новом микрорайоне средней школы нет. Поэтому жители микрорайона также приводят детей в школу им. М. Ауэзова.

Ответственные специалисты говорят, что, если до 2025 года в регионе будет построено 20 школ, то это в значительной степени решит проблему.

«Уже сейчас в Актау строятся 4 школы. В Мунайлинском районе строятся 2 школы, каждая на 1 200 учеников. Кроме того, в этом году в Актау открылась одна новая школа. В скором времени в Мунайлинском районе будет сдана в эксплуатацию еще одна новая школа», – сказала заместитель руководителя Мангистауского областного управления образования Гульмира Мамаева.

Отметим, в регионе 2 школы находятся в аварийном состоянии – одна в Жанаозене, другая в селе Сам Бейнеуского района.


Образование   Мангистауская область  
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