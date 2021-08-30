Учителя, пожарные, медики и соцработники получили квартиры в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ключи от квартир получила ещё одна часть горожан, которые стояли в очереди. Ключи от квартир вручил горожанам заместитель акима столицы Нурлан Нуркенов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата Нур-Султана.

Первый жилой комплекс «Замечательный», который расположен по улице Торайгырова, реализован совместно с АО «Казахстанская жилищная компания» (КИК). По поручению акима столицы Алтая Кульгинова с 2020 года была расширена категория получателей социальных квартир, участвующих по данной жилищной программе. Помимо медицинских работников и педагогов, в данной программе могут участвовать социальные работники, пожарные, стражи порядка, деятели культуры и спорта. В День Конституции очередная часть горожан из данной категории получили ключи от квартир.

Второй ЖК расположен в районе Алматы (улица А82, район нового вокзала), квартиры в данном ЖК распределены среди очередников по линии Отбасы банка. Здесь квартиры получили дети-сироты, семьи, воспитывающие детей с особыми потребностями, неполные семьи, многодетные и т.д.

По поручению Главы государства в столице ведётся системная работа по увеличению объёма доступного льготного жилья. В текущем году в Нур-Султане будет построено 10 тысяч льготных социальных квартир. Только за последние 3 года количество доступного жилья будет увеличено более чем в 5,5 раз.

К примеру, в 2018 году было построено 1800 соцквартир, в 2019 году - 2 900 соцквартир, в 2020 году было построено и введено в эксплуатацию более 7 000 квартир.

Кроме того, увеличена сумма жилищных сертификатов с 1 млн до 1,5 млн тенге, расширена категория участников по программе Казахстанской жилищной компании (КИК).

Также в этом году будет продолжена программа «Арендное жилье для работающей молодежи», которая была инициирована Елбасы. В рамках данной программы до конца года жилье получат еще свыше 1 тысячи молодежи.

Ранее сообщалось о том, что в День Конституции завершено строительство ещё двух некогда проблемных долгостроев города. Решена проблема ещё 255 семей-дольщиков.