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    13:56, 04 Июнь 2024 | GMT +6

    Учителя подозревают в убийстве коллеги в Кызылорде

    убийство нож
    Фото: pixabay.com

    В Кызылорде учителя подозревают в нанесении ножевых ранений коллеге, он арестован. Об этом передает корреспондент агентства Kazinform.

    Инцидент произошел в ночь с 1 на 2 июня. Возник конфликт, в ходе которого один человек погиб от ножевых ранений.

    В соцсети рассказали, что в убийстве подозревается учитель.

    - В Кызылорде 31 мая текущего года оба учителя вышли в трудовой отпуск. Обстоятельства происшествия расследуются компетентным органом, - прокомментировали в управлении образования.

    Как сообщили в областном департаменте полиции, возбуждено уголовное дело.

    - Назначены экспертизы, выясняются обстоятельства произошедшего. Подозреваемый арестован. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению, - проинформировали в департаменте.

    Теги:
    Регионы Кызылординская область Борьба с преступностью Криминал Убийство Происшествия
    Данагуль Карбаева
    Автор
    Данагуль Карбаева
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