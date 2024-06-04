Учителя подозревают в убийстве коллеги в Кызылорде

В Кызылорде учителя подозревают в нанесении ножевых ранений коллеге, он арестован. Об этом передает корреспондент агентства Kazinform.

Инцидент произошел в ночь с 1 на 2 июня. Возник конфликт, в ходе которого один человек погиб от ножевых ранений.

В соцсети рассказали, что в убийстве подозревается учитель.

- В Кызылорде 31 мая текущего года оба учителя вышли в трудовой отпуск. Обстоятельства происшествия расследуются компетентным органом, - прокомментировали в управлении образования.

Как сообщили в областном департаменте полиции, возбуждено уголовное дело.