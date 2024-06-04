13:56, 04 Июнь 2024 | GMT +6
Учителя подозревают в убийстве коллеги в Кызылорде
В Кызылорде учителя подозревают в нанесении ножевых ранений коллеге, он арестован. Об этом передает корреспондент агентства Kazinform.
Инцидент произошел в ночь с 1 на 2 июня. Возник конфликт, в ходе которого один человек погиб от ножевых ранений.
В соцсети рассказали, что в убийстве подозревается учитель.
- В Кызылорде 31 мая текущего года оба учителя вышли в трудовой отпуск. Обстоятельства происшествия расследуются компетентным органом, - прокомментировали в управлении образования.
Как сообщили в областном департаменте полиции, возбуждено уголовное дело.
- Назначены экспертизы, выясняются обстоятельства произошедшего. Подозреваемый арестован. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению, - проинформировали в департаменте.