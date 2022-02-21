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Учителя и технические специалисты лидируют по востребованности в Кокшетау

21 Февраля 2022 22:50
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Учителя и технические специалисты лидируют по востребованности в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Более 40 различных организаций предлагали работу молодым людям на прошедшей ярмарке вакансий в Кокшетау. Самыми востребованными оказались учителя и специалисты технических профессий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации управления внутренней политики, организатором ярмарки вакансий выступил молодежный ресурсный центр Акмолинской области, а главной целью ярмарки стало трудоустройство молодежи категории NEET и студентов 4-го курса. Организации-работодатели представили свои вакансии и провели предварительный отбор кандидатов для приема на работу.

«На это мероприятие к нам обратилось более 40 учреждений. Они будут информировать молодежь о своих вакансиях. Также существует специальная сеть молодежных ресурсных центров «Работа в Кокшетау». Там мы опубликуем различные вакансии для молодежи», - отметила руководитель областного молодежного ресурсного центра Мансия Есекеева.

Соискателям предлагали работу в сфере государственной службы, частных предприятиях, организациях образования, здравоохранения и других учреждениях. Всего безработным кокшетауцам предложили более 260 свободных рабочих мест. Горожанам были рекомендованы социальные рабочие места и общественно-оплачиваемые работы. Особо востребованы на ярмарке оказались педагогические специальности.



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#Акмолинская область   #Занятость   #Общество   #Молодежь  
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Автор:

Оксана Матасова

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