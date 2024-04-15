Учителя и средний медперсонал – самые востребованные профессии в РК по мнению аналитиков

Эксперты АО «Центр развития трудовых ресурсов» подготовили Краткосрочный прогноз вакансий на базе данных Электронной биржи труда Enbek.kz на II-IV кварталы 2024 года, передает агентство Kazinform со ссылкой на ЦРТР.

Согласно документу, наиболее востребованными в 2024 году квалифицированными профессиями станут учителя и средний медицинский персонал.

В течение т.г., в зависимости от сценария, ожидается, что количество заявленных на ЭБТ вакансий составит от 1,15 до 1,3 млн единиц. Согласно базовому сценарию количество вакансий на ЭБТ в текущем году составит 1,2 млн, что выше уровня 2023 года на 8%.

Также в рамках базового сценария ожидается, что наибольшее количество вакансий в текущем году будет в г. Алматы (125 тыс.), Костанайской области (117 тыс.), г. Астана (97 тыс.), Карагандинском (88 тыс.) и Туркестанском (87 тыс.) регионах.

При этом набольшее количество вакансий в базовом и оптимистичном сценариях приходится на специалистов-профессионалов. В указанных сценариях ожидается, что в 2024 году количество вакансий для данной категории составит от 311 тыс. до 409 тыс. единиц, а их доля в общем количестве вакансий – от 26% до 31%.

В оптимистичном сценарии по сравнению с пессимистичным выше доля следующих основных групп занятий: руководители и государственные служащие (4,7% против 4,2%); специалисты-профессионалы (31% против 23%); специалисты-техники и вспомогательный профессиональный персонал (10,4% против 8,1%); рабочие промышленности, строительства, транспорта и других родственных занятий (12% против 9,9%); операторы производственного оборудования, сборщики и водители (10,5% против 8,6%).

В пессимистичном же сценарии выше доля других основных групп занятий. Это служащие в области администрирования (3,9% против 3,5%); работники сферы услуг и продаж (11,5% против 8%); фермеры и рабочие сельского и лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства (1,2% против 1,1%); неквалифицированные рабочие (30% против 19%).

В пессимистичном сценарии наибольшее число вакансий приходится на неквалифицированных рабочих: 344 тыс. (30% от всех вакансий).

В базовом сценарии наибольшая совокупная потребность в наемных работниках в 2024 году формируется в сферах образования (364 тыс. вакансий), здравоохранения (105 тыс. вакансий), прочих индивидуальных услуг (91 тыс. вакансий), обрабатывающей промышленности (89 тыс. вакансий), торговли и сельского хозяйства (по 86 тыс. вакансий). Высокая потребность сферы образования в кадрах обусловлена наблюдающимся в стране с начала 2000-х годов «бэби-бумом».

Согласно прогнозу, ТОП-10 наиболее востребованных в 2024 году квалифицированных профессий выглядит следующим образом:

учителя средней школы по общественным наукам (31 тыс. вакансий);

воспитатели в дошкольном образовании (27 тыс.);

средний медицинский персонал по уходу (23 тыс.);

учителя начальной школы (20 тыс.);

работники по уходу за больными, за исключением на дому (19 тыс.);

учителя средней школы по естественным наукам (17 тыс.);

учителя средней школы по математическим наукам (16 тыс.);

бухгалтеры (15 тыс.);

повара (13 тыс.);

другие преподаватели в области специального образования (12 тыс.).

Так, самыми востребованными будут квалифицированные профессии сфер образования и здравоохранения, а также бухгалтеры и повара.