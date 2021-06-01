Учителя и фельдшеры могут стать акимами сельских округов - Малик Мурзалин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель руководителя Администрации Президента РК Малик Мурзалин ответил, кто может стать акимом сельского округа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе программы «Интервью» на телеканале «Хабар 24» Малик Мурзалин ответил, может ли, к примеру, директор школы стать акимом сельского округа.

«Если директор школы имеет соответствующий опыт работы, либо завуч, обычный учитель, фельдшер, проработав в школе или амбулатории более шесть лет, могут претендовать на должность акима сельского округа. Это же касается и руководителей фермерских хозяйств», - сказал Малик Мурзалин.

«К сожалению, экспертным сообществом данный вопрос немного неправильно понимается. Есть девять различных вариантов, одному из которых кандидат должен соответствовать. Да, есть требования касательно государственной службы, но есть и другие требования. Человек, имея соответствующий опыт работы, но не работая на государственной службе, может стать акимом сельского округа», - пояснил Малик Мурзалин.

Также, по его словам, есть и специфичные требования. Малик Мурзалин отметил, что гражданин с научной степенью, не работая на госслужбе, также может стать акимом сельского округа.

«Мы предусмотрели отдельные требования для ребят, которые состоят в Президентском молодежном резерве. Им необязательно работать на госслужбе. Если у них есть пять лет общего стажа работы, они могут стать акимами сельских округов», - отметил М. Мурзалин.

Ранее заместитель руководителя Администрации Президента РК Малик Мурзалин в интервью прокомментировал внедрение прямых выборов акимов сельских округов, городов районного значения, поселков, и обозначил, какие новшества предусматриваются.



