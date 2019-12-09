Учителя года выбрали в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Заключительный этап областного конкурса «Учитель года» состоялся в Доме дружбы. Заявки на участие подали 34 педагога со всего региона. Из них 12 прошли в финал, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Конкурс «Учитель года» состоял из трех этапов. Первый проходил на уровне районов и городов. Следующей ступенью было задание провести уроки и внеклассные мероприятия на базе областных специализированных школ-интернатов «Мурагер», «Дарын» и гимназии № 93. Заключительный этап проводился в форме публичного выступления и состоял из нескольких туров. Сначала участники представляли себя, затем рассуждали на предложенные темы в конкурсе «Открытый микрофон», а потом разбирали педагогическую ситуацию.





По итогу конкурса гран-при и звание «Учитель года» завоевал Олжас Сауриков из комплекса школы-детского сада №10 города Балхаша. Первое место получил учитель истории карагандинской гимназии №97 Олег Тё. Второе место присудили учителю казахского языка и литературы Гульнур Калиевой из областной школы-интерната для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Третье место получила педагог по английскому языку Дарья Хохлова из комплекса школы-детского сада №2 города Сарани. Всем обладателям призовых мест вручили дипломы и денежные призы.





В номинации «Лучший урок» победила учительница химии гимназии №8 Жезкангана Гульнар Бимендина. В номинации «Лучшее внеклассное мероприятие» победителем стал Ербол Кызылов из Шетского района. Ербол – учитель истории в школе-гимназии имени Ж. Акылбаева. В номинации «Лучшее домашнее задание» лучшей стала Меруерт Абишева из Сатпаева. Она преподает английский язык в средней школе №2 им. Абая. И в номинации «Приз зрительских симпатий» победила учительница начальных классов средней школы Уштобе Бухар-Жырауского района Ботагоз Алина.























