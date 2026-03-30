Учительница из Тараза выиграла электрокар в акции от Яндекс Поиска

Кампания проходит с 15 мая 2025 года и продлится до 31 марта 2026 года. За время проведения акции казахстанцы уже получили 655 супер-призов (число не включает большое количество промокодов).

Чтобы стать участником акции, нужно выбрать Яндекс Поиск основной поисковой системой на своем устройстве. После этого пользователь получает возможность выигрывать различные призы:

промокоды от многочисленных партнеров (среди них — сервисы Yandex Qazaqstan, магазины техники и другие);

суперпризы, которые раздаются частями (½, ⅓, ¼): например, пылесос, фен, стайлер, наушники, смартфон, ноутбук, планшет, пауэрбанк и другие полезные вещи популярных производителей.

Первый автомобиль Zeekr 001 был разыгран и вручен в августе 2025 года, второй автомобиль, разыгранный среди участников, нашел своего счастливого владельца 11 февраля 2026 года. Обладательницей автомобиля стала жительница Тараза Мерей Абитбекова. Она работает учительницей математики в старших классах, в настоящее время параллельно с работой проходит дуальное обучение в университете.

В своей жизни она иногда участвовала в розыгрышах призов, но никогда ничего не выигрывала. О конкурсе «Колесо призов» от Яндекс Поиска узнала от одногруппниц. Заинтересовалась, потому что хотела выиграть фотоаппарат моментальной фотографии. Каждый день она крутила «Колесо призов» в надежде выиграть именно этот приз, но ей попадались билеты на розыгрыш машины. В итоге судьба распорядилась так, что девушка выиграла главный приз и стала автовладелицей — один из 16 билетов, которые собрала девушка, оказался выигрышным.

— Я находилась в такси по пути домой, возвращалась с работы. За эфиром не следила в тот момент, даже не знала, когда будет розыгрыш. Когда мне позвонили, сначала подумала, что это, возможно, мошенники, скованно отвечала во время прямого эфира. Далее мне задали несколько вопросов, проверили, действительно ли я выполнила все условия, переживала немного и до сегодняшнего дня, пока мне ключи от авто не вручили, не могла поверить, что реально выиграла. Хотя, признаюсь, даже сейчас я немного в шоковом состоянии, — рассказала М. Абитбекова.

Девушка сначала не верила, что выиграть приз в таких конкурсах, как «Колесо призов», может каждый, но после того, как сама стала победительницей, поменяла свое мнение.

Перед тем, как сесть за руль, девушка намерена освежить свои навыки по управлению автомобилем, несмотря на наличие водительских прав, полученных два года назад.

О выигрыше Мерей до последнего времени никому не рассказывала, кроме сестры, мамы и брата. Но когда за день до вручения девушка поделилась с коллегами, они также подключились к акции от Яндекс Поиска.

Говоря о сервисе Яндекс Поиск, Мерей Абитбекова отмечает его удобство и простоту в использовании.