Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Учителей, врачей и коммунальщиков наградили госнаградами в Астане

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
22 Октября 2022, 22:22
Учителей, врачей и коммунальщиков наградили госнаградами в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Аким Астаны Алтай Кульгинов вручил государственные награды учителям, врачам и коммунальщикам столицы, а также поздравил их с предстоящими Днем Республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

«Главная ценность – человеческий капитал. Каждый человек вносит свою лепту в становление и развитие страны и города. В преддверии Дня Республики вручили нашим жителям государственные награды: ордена «Парасат», «Құрмет», «Еңбек Даңқы» ІІІ степени; звание «Қазақстанның Еңбек сіңірген қайраткері»; медали «Ерең еңбегі үшін», «Шапағат», почетные грамоты РК.

Орденом «Құрмет» награждены педагоги, врачи, деятели культуры. В их числе врач-хирург В. Сон, на счету которого сотни спасенных жизней.

Орденом «Еңбек Даңқы» ІІІ степени награждены машинист «Астана-Энергия» К. Аупенов, слесарь «Астана-Теплотранзит» Б. Джумадилов, водитель автопарка К. Культаев.

Медалью «Ерең еңбегі үшін» - учитель КГУ «гимназия №5» Л. Ассалауова, старший тренер по конькобежному спорту В. Костин, медработники.

Ранее Глава государства вручил государственные награды и премии ко Дню Республики.

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo


Фото: gov.kz





Астана   Акимат   Общество   Алтай Кульгинов   Врачи   Педагоги   День Республики  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Нового акима района Алихана Бокейхана назначили в Караганде
Нового акима района Алихана Бокейхана назначили в Караганде
Строительство ТЭЦ в Кокшетау прокомментировал аким областного центра
Строительство ТЭЦ в Кокшетау прокомментировал аким областного центра
Как отметят 200-летие Кокшетау
Как отметят 200-летие Кокшетау
Анимационные сериалы по формированию у детей стрессоустойчивости создадут в Казахстане
Анимационные сериалы по формированию у детей стрессоустойчивости создадут в Казахстане
Сколько преступлений против половой неприкосновенности детей совершили в Казахстане за три года
Сколько преступлений против половой неприкосновенности детей совершили в Казахстане за три года
Определилось итоговое положение команд в группе Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею
Определилось итоговое положение команд в группе Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею
Какое место занимает Казахстан в рейтинге по продолжительности и защищенности детства
Какое место занимает Казахстан в рейтинге по продолжительности и защищенности детства
«Детский кодекс» намерены разработать в Казахстане
«Детский кодекс» намерены разработать в Казахстане
Названы регионы с наибольшим количеством преступлений в отношении детей в РК
Названы регионы с наибольшим количеством преступлений в отношении детей в РК