Учителей со стажем не менее 30 лет будут награждать медалью «Еңбек ардагері»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Учителей, имеющих стаж работы в образовании 30 и более лет, будут награждать медалью «Еңбек ардагері». Об этом сообщил министр просвещения РК Гани Бейсембаев на республиканском августовском совещании работников образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для каждого из нас учитель – это человек, который определяет наш жизненный путь, закладывает основы становления личности. Учитель учит и воспитывает целые поколения. Всем известны строки Николая Алексеевича Некрасова: «Учитель, перед именем твоим позволь смиренно преклонить колени...». Поэтому мы обязаны возродить прежний имидж педагога как учителя с большой буквы. Для этого, министерством принято решение о награждении медалью «Еңбек ардагері» учителей, имеющих стаж работы в образовании 30 и более лет», - сказал Гани Бейсембаев.

После совещания глава минпросвещения дал пояснения журналистам по этому вопросу.

«Я часто езжу по стране, встречаюсь с обычными учителями, они все говорят, что учителя, которым за 70 вышли на пенсию, даже не получив благодарственного письма от министра и управления образования. Справедливость нужно восстановить. Труд учительский – это не простой труд. 25-30 лет — это огромный труд, когда учитель всего себя отдает делу воспитания молодого поколения. Поэтому как министр, я считаю своей обязанностью, чтобы всех учителей, которые даже вышли на пенсию, наградить достойной медалью «Еңбек ардагері», - отметил Гани Бейсембаев.

Министр уточнил, что по этому вопросу уже дано поручение.

«В будущем это будет автоматический – любой педагог сразу при выходе на пенсию должен получить награду», - резюмировал Гани Бейсембаев.