Учителей привлекали к очистке поля для гольфа – пояснение МОН РК

НУР-СУЛТАН. КЗАИНФОРМ – В Туркестанской области учителей одной из школ привлекали очистке поля для гольфа в курортной зоне. В пресс-службе Министерства образования и науки РК прокомментировали информацию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе ведомства отметили, что в Комитет по обеспечению качества в сфере образования и науки РК поступило около 70 обращений с начала учебного года. По ним приняты меры сотрудниками департаментов по обеспечению качества в сфере образования.

«К примеру, учителя школы №50 имени Б. Омарова Сарыагашского района Туркестанской области пожаловались на то, что исполняющий обязанности директора школы привлекал их к работе по чистке поля для гольфа в курортной зоне. После выяснения обстоятельств должностное лицо освобождено от занимаемой должности», - сообщили в ведомстве.

Также в Туркестанской области воспитатель детского сада была незаконно уволена с занимаемой должности, однако управление образования не приняло меры к восстановлению ее прав. Только после вмешательства территориального Департамента по обеспечению качества в сфере образования воспитатель была восстановлена в прежней должности.

«В Атырауской области из-за нарушений правил педагогической этики уволена учитель средней школы имени К. Ахмедиярова. В Алматинской области сотрудники департамента также приняли меры после обращения учителя, в котором она сообщила о фактах поборов и привлечения педагогов к несвойственным функциям. После рассмотрения принято решение об освобождении от занимаемой должности директора средней школы №6 города Текели, где подтвердились данные факты. Помимо этого, рекомендовано привлечь к дисциплинарной ответственности и.о. руководителя отдела образования акимата города Текели. Наибольшее количество нарушений прав и законных интересов педагогов отмечается в Туркестанской и Алматинской областях», - пояснили в пресс-службе Министерства образования и науки РК.

Кроме того, в соцсетях был обнародован документ о составлении списков для проведения мер по иммунизации.

«Сбор подобной информации не предусмотрен никаким приказом. Руководитель районного отдела образования привлечен к дисциплинарной ответственности», - добавили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве отметили, что по поручению министра образования и науки РК в каждой области созданы комиссии по педагогической этике, которые оперативно рассматривают обращения и факты по нарушению прав педагогов.