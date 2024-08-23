Учителей математики и иностранных языков не хватает в СКО

В Северо-Казахстанской области не хватает 439 специалистов в отрасли образования. Наибольшая потребность в учителях математики, иностранного языка, русского языка и литературы, передает корреспондент агентства Kazinform.

На заседании акимата заместитель руководителя управления образования Татьяна Протопопова заверила, что к 1 сентября все вакансии закроют. Сейчас проводятся конкурсные процедуры, учителя проходят тестирование.

Дефицит сложился в том числе за счет учителей пенсионного возраста. На конец прошлого года в школах работал 331 пенсионер.