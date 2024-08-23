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    21:51, 22 Август 2024 | GMT +6

    Учителей математики и иностранных языков не хватает в СКО

    учитель
    Фото: Рустем Айтхожин / Kazinform

    В Северо-Казахстанской области не хватает 439 специалистов в отрасли образования. Наибольшая потребность в учителях математики, иностранного языка, русского языка и литературы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    На заседании акимата заместитель руководителя управления образования Татьяна Протопопова заверила, что к 1 сентября все вакансии закроют. Сейчас проводятся конкурсные процедуры, учителя проходят тестирование.

    Дефицит сложился в том числе за счет учителей пенсионного возраста. На конец прошлого года в школах работал 331 пенсионер.

    — В этом году по педагогическим специальностям университет окончил 481 специалист. Кроме того, высший колледж им. М.Жумабаева выпустил 232 специалиста, профессионально-педагогический — 71. Из них 34 учителя математики, 74 — иностранного языка, 24 — русского языка и литературы, — сообщила Т. Протопопова.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Регионы Казахстана Регионы Образование Учителя
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
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