Учителем английского языка в Казахстане теперь можно стать при наличии сертификата

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов сообщил, что учителей английского языка без педагогического образования будут принимать для преподавания в школах с наличием квалификационных сертификатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы начали признавать результаты неформального образования, перехода на микроквалификации. Мы недавно приняли решение, например, по учителям английского языка. Мы, министерство как работодатели, будем признавать и принимать на работу в качестве учителей-коллег, у кого есть сертификат TESOL, CELTA и DELTA. Если у него есть CELTA и DELTA, мы говорим: учитель может не иметь педагогическое образование, но эти сертификаты показывают и доказывают, что вы можете работать с нашими детьми и давать хорошие знания английского языка. То есть, боковой вход в профессию для нас очень важное направление», - сказал Асхат Аймагамбетов во время VII Съезда учителей и работников образования государств-участников СНГ.

Также министр проинформировал, что по поручению Президента планируется увеличение количества часов на обучение по предметам STEM-направлений. В школах делается акцент на изучение и языковых предметов.

Ранее сообщалось, что в столице проходит VII Съезд учителей и работников образования государств-участников Содружества Независимых Государств «Образование Содружества Независимых Государств в новой реальности и трансформация образовательного процесса в постпандемийный период». В работе форума принимают участие около 700 человек, в том числе 100 делегатов из стран СНГ.