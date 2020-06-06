Учитель в ЗКО осужден за избиение детей-инвалидов

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Учитель физкультуры областной школы-интернат-комплекса для детей с нарушением слуха и речи систематически избивал детей на уроках, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

Прокуратура города Уральска защитила права детей с ограниченными возможностями.

В ходе проведенного анализа соблюдения законодательства, направленного на защиту прав инвалидов и детей с ограниченными возможностями, выявлен факт жесткого обращения, а также причинение физического и психического истязания детям-инвалидам. Так, гражданин «К», осуществлявший трудовую деятельность в ГКП «Областная школа-интернат-комплекс для детей с нарушением слуха и речи» в качестве учителя физической культуры, в ходе проведения уроков систематически применял насильственные действия в отношении малолетних детей путем избиения их мячом.

По инициативе прокуратуры города Уральска Абайским отделом УП Уральска в отношении «К» по факту причинения физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев детям-инвалидам начато досудебное расследование по п. 2 ч.1 ст.110 УК РК. Однако органом уголовного преследования уголовное дело в отношении «К» было прекращено за отсутствием состава уголовного правонарушения, поскольку отсутствовали претензии со стороны законных представителей и родителей детей с ограниченными возможностями.

С принятым решением орган прокуратуры не согласился, поэтому решение о прекращении уголовного дела в отношении «К» было отменено и направлено в суд.

Приговором Уральского городского суда от 28 мая 2020 года уже бывший учитель «К» осужден по ст.140 ч. 2 УК РК (за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетними). Приговор суда не вступил законную силу.