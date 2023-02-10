Учитель, ученик, тренер: Из Усть-Каменогорска на Tartyl Fest едут 5 спортсменов

УСТЬ-КАМЕНОГОРСКА. КАЗИНФОРМ – Приближается решающий этап турнира по подтягиванию на турнике, прошедшего во всех регионах страны. Итоги республиканского турнира «Tartyl Fest» будут подведены на гранд-финале в Астане 18 февраля. Из Усть-Каменогорска на соревнования поедут восемь спортсменов. Корреспондент МИА «Казинформ» побеседовал с каждым из них.

Первый в Казахстане турнир по подтягиванию на турнике начался в городе Конаев, затем продолжился в других регионах и 30 августа 2022 года прошел в Усть-Каменогорске. В областном этапе турнира участвовали около 250 человек. Из них заняли призовые места 27 спортсменов. Занявшие первые места на соревнованиях, инициированных фондом «Дара» при Президенте РК, получили по 200 тысяч тенге, вторые места – по 100 тысяч тенге, третьи места – по 50 тысяч тенге.

Из Усть-Каменогорска на гранд-финал республиканского турнира «Tartyl Fest» в Астану поедут 5 человек. Это Мансур Уалиев, Сергей Залесков, Ахмет Терликбаев, Радмир Темирболатов и Егор Ногин. Теперь представим спортсменов Восточно-Казахстанской области по отдельности.

Мансуру Уалиеву 11 лет. С четырех лет занимается спортом – армрестлинг, легкая атлетика и дзюдо. К спорту его приобщил отец – тренер по армрестлингу.

«Мне нравится подтягиваться на турнике. О проекте «Tartyl Fest» вначале услышал от знакомых мой отец. Когда он предложил мне участвовать, я сразу согласился. Начались тренировки. Каждый день я делал 10 подходов по 10 подтягиваний», – рассказал спортсмен.

На соревнованиях юный спортсмен подтянулся 36 раз и стал победителем в весовой категории до 55 килограммов среди участников в возрасте до 18 лет.

«Сейчас я кандидат в мастера спорта по армрестлингу. Готовлюсь к соревнованиям в Астане. Очень рад, что организован этот турнир. Желаю удачи всем участникам», – сказал Мансур Уалиев.

Сергей Залесков преподает физкультуру в школе, ему 28 лет.

«В детстве я не очень увлекался спортом. Был слабым и меня всегда дразнили одноклассники. Однажды я собрал силы и поклялся, что подтянусь на турнике 5 раз. Когда учились в 10 классе, начали постоянно подтягиваться. Тогда у меня и интерес повысился. На военно-полевых учебно-тренировочных сборах подтянулся 29 раз и занял первое место. Мой неофициальный личный рекорд – 40 подтягиваний», – вспоминает Сергей Залесков.

В 2018 году он прошел отбор в области, в числе пяти спортсменов поехал на народные игры в Актау. Там занял третье место в своей весовой категории.

«О «Tartyl Fest» узнал из социальной сети «Инстаграмм». Соревнования в Усть-Каменогорске были организованы на высоком уровне. Участвовал и аким города, подтягивался на турнике. Судьи были строгими, но справедливыми, поэтому никто не обижался. Считаю, что этот проект побуждает людей к саморазвитию. Если честно, то год-два назад я и не думал, что добьюсь такого успеха. Теперь хочу поехать в Астану, попытать удачу. Мне хотелось бы, чтобы этот турнир проводился хотя бы раз в 2-3 года», – поделился Сергей Залесков.

Мастеру спорта по пауэрлифтингу Ахмету Терликбаеву 32 года. Он призер республиканского первенства по бодибилдингу, работает личным тренером.

«Когда учился в школе, одноклассник позвал меня заниматься вольной борьбой. Недолго думая, я согласился. И на турнике подтягиваюсь с детства. Дома тоже есть турник, я занимался каждый день. О проекте «Тartyl Fest» услышал случайно, во время тренировки в зале, и решил принять участие. Потому, что был уверен в своей способности показать хороший результат», – говорит спортсмен.

Ахмет Терликбаев в будущем хочет участвовать в соревнованиях по бодибилдингу и пауэрлифтингу, и добиться высоких результатов. Сейчас ежедневно тренируется, готовится к состязаниям.

«У меня есть тренер, который указывает мне направление. Мое хобби и моя работа – спорт. Поскольку я сделал такой выбор, хочу добиваться успеха. Очень рад, что вышел в финал соревнований по подтягиванию на турнике. Буду добиваться победы изо всех сил!», – сказал Ахмет Терликбаев.

Радмир Темирболатов тоже с детства занимается спортом. Ему 18 лет.

«Я не занимался каким-то одним определенным видом спорта. Хочу тренироваться, укреплять свое тело. Тренера у меня нет. Бегаю по несколько километров, отжимаюсь, подтягиваюсь на турнике. Если говорить конкретно о турнике, то мы с друзьями в ауыле подтягивались по вечерам. Со временем я все больше увлекался. Если шел по улице и видел турник, то не обходил его. Так, подтягивание стало моей привычкой. Мой личный рекорд – 35 подтягиваний», – рассказал спортсмен.

Он узнал о республиканском турнире по подтягиванию на турнике от своих друзей и сразу решил участвовать.

«На площадь Амфитеатра 30 августа люди начали собираться с утра. Регистрация участников продлилась до 11 часов. Церемония открытия началась в 12 часов. Это же замечательно – помериться силой с сильными, уверенными соперниками. Я выступил в весе свыше 70 килограммов в возрастной категории до 18 лет. Старался из всех сил, подтянулся 27 раз и стал победителем. Честно говоря, не думал, что займу первое место», – рассказал финалист турнира.

Радмир Темирболатов учится в Геологоразведочном колледже. Если станет победителем гранд-финала, использует часть приза для оплаты обучения.

Егору Ногину 17 лет. Он выступал среди несовершеннолетних в весе 55-70 килограммов, подтянулся 28 раз и занял первое место. Теперь усиленно готовится к гранд-финалу в Астане.

«Мой дедушка - мастер спорта по лыжным гонкам, он приучал меня к этому виду спорта с детских лет. Поскольку моя карьера в лыжном спорте не удалась, я перешел в зимний полиатлон. Здесь я начал хорошо показывать себя. Стал мастером спорта по Президентскому многоборью. А подтягиваться на турнике мне нравится. Сейчас мой личный рекорд 33 подтягивания. В этом турнире я участвую не ради денег, а чтобы защищать честь страны на Чемпионате мира», – сказал спортсмен.

Участие в Чемпионате мира – его давняя мечта. Ради нее он тренируется с полной отдачей сил.

«Учусь в средней школе №39 в 11-м классе. Хотелось бы, чтобы такие соревнования проводились чаще. Потому, что с их помощью можно приобщать людей к здоровому образу жизни, к спорту. Многие мои друзья готовятся ко второму этапу турнира «Tartyl Fest». Поэтому, я уверен, что данный проект будет иметь продолжение», – говорит Егор Ногин.

Гранд-финал республиканского турнира «Tartyl Fest» состоится 18 февраля в столице. В нем примут участие 170 спортсменов, показавших лучшие результаты на региональных отборочных соревнованиях. Возраст участников от 14 до 51 года.