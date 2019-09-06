Учитель подозревается в рукоприкладстве в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Костанайской области, в отношении учителя одной из школ в Костанае возбуждено дело, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Данный факт зарегистрирован в Управлении полиции города Костанай. В отношении учителя возбуждено административное производство по статье 73-2 КРКоАП «Нанесение телесных повреждений»,- сообщает ведомство.

Как сообщают местные СМИ, жительница города обвиняет учительницу своей дочери пятиклассницы в рукоприкладстве во время урока. Женщина обратилась с заявлением в полицию.