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Учитель подозревается в рукоприкладстве в Костанае

Автор:  
Жанна Мусабаева
6 Сентября 2019, 20:16
Учитель подозревается в рукоприкладстве в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Костанайской области, в отношении учителя одной из школ в Костанае возбуждено дело, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Данный факт зарегистрирован в Управлении полиции города Костанай. В отношении учителя возбуждено административное производство по статье 73-2 КРКоАП «Нанесение телесных повреждений»,- сообщает ведомство.

Как сообщают местные СМИ, жительница города обвиняет учительницу своей дочери пятиклассницы в рукоприкладстве во время урока. Женщина обратилась с заявлением в полицию.


Костанайская область   Образование   Происшествия   Силовые структуры  
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